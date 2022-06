In der Uhlandstraße in Berlin-Wilmersdorf ist am Mittwoch ein Geldtransporter überfallen worden. Das bestätigte die Polizei sind am Mittag. Die Täter sind den Angaben zufolge flüchtig, mehrere Personen sollen leicht verletzt worden sein.

Zuvor hatten Anwohner dem Tagesspiegel von einem Überfall auf einen Geldboten vor einer Filiale der Postbank berichtet.

Der Überfall ereignete sich laut Polizei um 11.15 Uhr. Ein Anwohner sprach von „Schüssen, Blut und Schreien“.

Auf dem Bürgersteig sollen Schüsse gefallen sein. Foto: Jeannette Hagen

Im Inneren der Filiale entwendeten die Täter eine Geldkassette des anliefernden Sicherheitsdienstes. Auf dem Bürgersteig vor der Filiale wurden laut Zeugen mehrere Schüsse abgefeuert.

Ein Wachmann habe eine Platzwunde, eine Wachfrau einen verletzten Arm, berichtete ein Anwohner. Die Uhlandstraße ist gesperrt worden. Fotos zeigen, dass auch Rettungswagen am Tatort sind.

Ein Anwohner berichtete von drei Männern, die den Geldboten überfallen haben. Sie sollen in einem schwarzen Audi geflüchtet sein.