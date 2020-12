Das Berliner Landgericht hat den 43-jährigen Judotrainer Martin K. wegen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in einem Berliner Sportverein zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Kammer sprach den Juristen am Montag in 20 Fällen schuldig.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Anwalt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Körperverletzung in 32 Fällen zwischen 2006 und 2018 angeklagt. Sieben seiner Sportler, zum vorgeworfenen Tatzeitpunkt zwischen zehn und 16 Jahre alt, hatten schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben.

Der 43-Jährige war bei dem Judoklub in Berlin-Tegel die bestimmende Kraft und hatte auch sportliche Erfolge. Er hatte den Verein gegründet und war bis Dezember 2019 auch Vereinsvorsitzender.

K. soll aber laut Anklage zur eigenen Befriedigung die Kinder unter anderem auf das nackte Gesäß geschlagen haben mit der Begründung schlechter schulischer oder sportlicher Leistungen. Die Jungen hätten in ihm laut Staatsanwaltschaft eine „Vaterfigur“ gesehen und daher den sexuellen Missbrauch und die schmerzhaften Züchtigungen über sich ergehen lassen.

„Der Angeklagte nutzte das Vertrauensverhältnis dazu aus, sexuelle Handlungen vorzunehmen“, heißt es in der Anklage. Tatorte seien Sporthallen, die Wohnung des Angeklagten, sein Ferienhaus sowie Unterkünfte bei Turnierreisen auch im Ausland gewesen.

Er soll mit Druck und mit schmerzhaften körperlichen Züchtigungen vorgegangen sein. So habe er im Fall einer Weigerung mit Rauswurf aus dem Verein gedroht. Er habe „die Duldung sexueller Übergriffe als Loyalitätsbekundungen abverlangt“, sagt die Staatsanwaltschaft.

Der angeklagte Anwalt hat selber in Prozessen verteidigt

Der 43-jährige Trainer hatte in Moabit selber in Strafprozessen verteidigt. Im November 2019 wurde er festgenommen. Angaben eines Jungen hatten zu Ermittlungen gegen ihn geführt.

Zunächst ging die Staatsanwaltschaft von 23 mutmaßlichen Taten aus. Einen Monat nach der ersten Verhaftung wurde Martin K. von weiterer Untersuchungshaft verschont. Ende März 2020 aber musste er zurück ins Gefängnis, weil es weitere Vorwürfe und eine zweite Anklage gab.