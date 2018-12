Lehrkräfte und Erzieher, die an Schulen in sozial schwierigen Lagen arbeiten, bekommen rückwirkend zum 1. August 2018 mehr Geld. Die entsprechende Gesetzesänderung soll in der kommenden Woche vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden, Bildungs- und Hauptausschuss haben bereits zugestimmt.



Demnach bekommen Lehrkräfte an Schulen, an denen mindestens 80 Prozent der Schüler von der Zuzahlung zu Lernmitteln befreit sind, eine Zulage von 300 Euro im Monat. Das betrifft 58 Schulen und über 2000 Lehrkräfte. Erzieher an diesen Schulen werden, ebenfalls rückwirkend zum 1. August 2018, tariflich höher eingestuft, nämlich in die Entgeltgruppe E9. 8,6 Millionen Euro pro Jahr stehen im Haushalt für die Zulage zur Verfügung. Es werde zudem angestrebt, dass in einem nächsten Schritt auch Facherzieher, die bisher nach E9 bezahlt werden, besser gestellt werden, teilten die Fraktionen von Rot-Rot-Grün mit.



„Es geht uns darum, anzuerkennen und wertzuschätzen, dass Pädagogen an Brennpunktschulen mehr leisten“, sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD, Maja Lasic. Eine Stundenentlastung, die sich viele Betroffene wünschten, sei in der derzeitigen Situation des Fachkräftemangels nicht möglich.