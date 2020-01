Ein Smartphone ist am Montag im Oberstufenzentrum Nauen (Havelland) in Flammen aufgegangen und hat für Aufregung gesorgt. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr am Nachmittag.

Zuvor hatte der rbb berichtet. Demnach soll ein Schüler das Smartphone durch den Raum geworfen und anschließend weiter zerstört haben, woraufhin es plötzlich in Flammen aufging. Der Landkreis Havelland konnte zunächst keine näheren Angaben zu dem Hergang machen. Ob es Verletzte gab, war zunächst auch unklar. (dpa)