In Berlin hat der Anteil der Zehntklässler ohne Abschluss deutlich zugenommen. Er stieg unter den Abgängern der Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen um rund ein Drittel von zuletzt zehn auf 13 Prozent. In absoluten Zahlen macht das – wegen insgesamt gestiegener Schülerzahlen – einen Sprung von 1250 auf 1750 Jugendliche aus. Dies belegt der Abschlussbericht des Instituts für Schulqualität (ISQ) Berlin-Brandenburg, der am Freitag veröffentlicht wurde. Auch unter den Gymnasiasten verschlechterten sich die Befunde.

„Wir können uns mit den Ergebnissen nicht zufrieden geben. Sie zeigen, dass unsere Anstrengungen im Bereich der Unterrichtsqualität liegen müssen“, kommentierte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) den ISQ-Bericht. Dazu habe sie „Maßnahmen“ erarbeiten lassen, die sie in Kürze vorstellen werde. Auf die Frage, ob die Verschlechterung der Ergebnisse mit dem gestiegenen Anteil geflüchteter Schüler zusammenhänge, antwortete Scheeres’ Sprecherin, das trage „fraglos dazu bei, aber nicht ausschließlich“. Man müsse daher „dringend die Unterrichtsqualität stärker in den Blick nehmen“, sagte sie mit Hinweis auf die angekündigten „Maßnahmen“.

Bildungspolitik ohne Erfolg

An den Gymnasien haben alle Schüler am Ende der 10. Klasse einen Schulabschluss erworben, aber es sank der Anteil der Schüler, die den Mittleren Schulabschluss schafften, von 97 auf 96 Prozent. Die übrigen Gymnasiasten schafften aber entweder die Berufsbildungsreife oder die erweiterte Berufsbildungsreife, also den früheren Hauptschulabschluss.

Die Schüler ohne Abschluss stehen seit vielen Jahren im Fokus der Bildungspolitik. Bislang ohne Erfolg.