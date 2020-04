Der Landeselternausschuss fordert die Senatsbildungsverwaltung dazu auf, kürzlich geänderte Vorgaben zur Zweitkorrektur von Abiturklausuren wieder zurückzunehmen. In einem Schreiben vom 21. April hatte die Bildungsverwaltung mitgeteilt, dass nur dann Zweitkorrekturen durchgeführt werden sollen, wenn die Noten in der Abiturklausur um mehr als drei Notenpunkte von der letzten Klausur im Halbjahr abweichen. Dies solle zur Entlastung der Lehrkräfte geschehen.

Der LEA lehnt dies ab, weil so „eine gerechte Notengebung der Abiturklausuren verhindert“ werde. Schon kleine Abweichungen bei den Noten könnten entscheidend für die Zulassung zu einem Studium mit Numerus Clausus sein. Das Gremium hat deshalb einen offenen Brief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) verfasst.