"Schule gemeinsam gestalten", heißt die neue Plattform

In alle Winde zerstreut sind die vielen Lehrer, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter und Sekretärinnen, die freiwillig vorm Unfrieden in der Johanna-Eck-Schule geflüchtet waren oder gegen ihren Willen gehen mussten. Die meisten kamen in anderen Schulen unter oder fanden andernorts neue Aufgaben.

Das Netzwerk vieler Kollegen, die sich zum Teil noch aus der Vorgängerschule, der Werner-Stephan-Oberschule (WSO), kannten, hat über die Krise hinaus gehalten. Einige haben sich jetzt unter dem Dach der Bürgerstiftung auf der Plattform „Schule gemeinsam gestalten“ wiedergefunden. Dort bieten sie Beratung zu verschiedenen Bereichen des Schullebens an.

Initiator der Plattform ist der langjährige Fach- und Vertrauenslehrer der Johanna-Eck-Schule (JES) Reiner Haag: Da seine Partizipations- und Anti-Gewalt-Konzepte wie der Klassenrat, die Guardian Angels und das Schülerversprechen an der JES nicht mehr erwünscht waren, arbeitet er als Pensionär nicht mehr die JES-Kollegen ein, sondern berät andere Schulen. Sein nächster Einsatzort werde die angesehene Heinrich-von-Stephan-Schule in Moabit sein, berichtet Haag.

Reiner Haag mit Vertrauensschülern der Johanna-Eck-Schule im Sommer 2019. Da war schon klar, dass er gehen musste. Foto: Mike Wolff

Die Experten machen weiter - anderswo

Ebenfalls zum Team gehört der Cybermobbing-Experte Michael Retzlaff, der zuletzt Referatsleiter am Landesinstitut für Schule und Medien war und früher ebenfalls an der WSO arbeitete. Er trifft bei "Schule gemeinsam gestalten" auf die pensionierte JES-Leiterin, Hannelore Weimar, die nicht nur Vorgängerin von Mengü Özhan-Erhardt war, sondern auch von der WSO zur JES kam. Das gilt auch für ihre ihre JES- Stellvertreterin, Silke Donath, die ebenfalls inzwischen an einer anderen Schule arbeitet.

Der frühere WSO-Leiter und spätere Abteilungsleiter der Bildungsverwaltung, Siegfried Arnz, sagte am Montag, er freue sich "über die Initiative seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen" und sei bereit, sie zu beraten und zu unterstützen. Arnz, der zunächst Hauptschulreferent war und im Auftrag des damaligen Bildungssenators Jürgen Zöllner (SPD) die Sekundarschulreform auf Verwaltungsebene umsetzte, hat gerade das Buch herausgegeben:„Schulaufsicht im Wandel“ heißt es und ist im Raabe-Verlag erschienen. Zudem engagiert sich Arnz bei der Deutschen Gesellschaft für Demokratieerziehung und im Projekt „Schulen in kritischer Lage“ der Robert-Bosch-Stiftung.

Einer von denen, die unter Özhan-Erhardt zwangsversetzt werden sollten, der aber nach Protesten blieb, ist Paul Wellenreuther. Er ging dann aber dennoch wegen der zugespitzten Situation an der JES und ist seither im Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ) von Tempelhof-Schöneberg für Diagnostik und Beratung in den bezirklichen Schulen zuständig.

Anders als bei Wellenreuther wurde die Zwangsversetzung im Falle Ulrich Scholz durchgezogen. Auch er hatte schon zum Team der Werner-Stephan-Oberschule gehört. Er könne nur Gutes über seinen jetzigen Arbeitsort, die Willy-Brandt-Schule in Gesundbrunnen, berichten, sagte Scholz dem Tagesspiegel.