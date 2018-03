Je mehr Informationen ans Licht kommen, desto mehr erinnert der Fall der Schöneberger Spreewald-Schule an die Lage der Neuköllner Rütli-Schule vor zwölf Jahren. Und zwar sowohl in Bezug auf das Verhalten der Schüler, als auch in Bezug auf das Nichthandeln der Ämter.

Nach Informationen des Tagesspiegels hatte die Schulleiterin in etlichen Schreiben an das Jugendamt, an den Bezirk und an die Schulaufsicht ihre Notlage geschildert. In ihren Bittbriefen ging es um eine zusätzliche Sozialarbeiterstelle, um die Reparatur der Schließanlage sowie um einen Sicherheitsdienst, weil die Gewalt immer mehr eskalierte. Die Rede war auch von Morddrohungen unter den Schülern, Gewalt gegen Schulpersonal sowie um fehlende Lehrer. Zudem wurden die Vorgesetzten darüber informiert, dass sich neue Lehrkräfte angesichts der Zustände in den Klassen entweder sofort in die Krankheit flüchteten oder überwiegend damit beschäftigt seien, Schüler am Verlassen des Klassenraums zu hindern.

„Die Schüler sind kaum zu bändigen“

Zudem wurde am Montag bekannt, dass die Schule sowohl über ein Krisenteam verfügt als auch über eine Zielvereinbarung im Hinblick auf die Eindämmung der Gewalt: Beides fruchtete aber nicht. „Die Schüler sind kaum zu bändigen“, berichtete ein langjähriger Mitarbeiter der Schule dem Tagesspiegel. Erst vor wenigen Tagen habe ein Schüler einer Mitschülerin eine volle Wasserflasche derart gegen den Kopf geworfen, dass ein Sanitäter habe kommen müssen. Die Mutter des Jungen habe ihn später damit verteidigt, dass das Mädchen ihn „beleidigt“ habe.

Wie berichtet, hatte die Schulkonferenz beschlossen, dass ein Teil der Gelder aus dem Brennpunktprogramm für einen Wachschutz genutzt werden sollte. Die Bildungsverwaltung reagierte darauf mit dem Einwand, dass diese Mittel nicht für eine derartige Verwendung gedacht seien. Inzwischen wurde eine Lösung gefunden: Der Wachschutz könne als „Sicherung des Schulbetriebs gebucht werden“, teilte Sprecherin Beate Stoffers mit. Es werde im übrigen „mit dem Bezirk, Schulaufsicht und Schulleitung eine Runde geben“.