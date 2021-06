Zuletzt wurde in Berlin wieder der reguläre Präsenzunterricht angeboten, nach den Sommerferien soll zunächst die Maskenpflicht nur für die ersten zwei Wochen beibehalten werden - dass es danach normal weitergeht, ist zumindest vom Berliner Senat so geplant, doch dazu gibt es aus der Politik immer wieder anderslautende Forderungen. Die Bundesregierung möchte zum Beispiel FFP-Masken für Kinder einführen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt davor, dass ein normaler Schulbetrieb ohne Kinderimpfung nur schwer möglich sein wird - mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante.

Tammo Carroll, 8 Jahre, besucht die 2. Klasse in der Zinnowwald-Grundschule in Berlin-Zehlendorf. Hier spricht er über seinen Schulalltag und erklärt, wie er die letzten Wochen und Monate der Pandemie erlebt hat.

Was gefällt dir an deiner Schule?

Wir haben einen riesigen Schulhof. Man kann dort richtig gut spielen. Es gibt ein Schulwäldchen, das spendet uns viel Schatten bei der Hitze.

Was könnte besser sein?

Ich mag die Testungen am Schulmorgen nicht sehr gerne. Es wäre auch besser, wenn man wie früher die Maske nur im Schulgebäude tragen müsste und nicht in den Klassenräumen. Bei der Hitze gerade bekomme ich nicht so viel Luft.

Bist du froh, dass du jetzt wieder mit der ganzen Klasse Unterricht hast?

Ich bin sehr froh. Wir haben eine Saph-Klasse, das heißt wir sind Erstklässler und Zweitklässler in einer Klasse. Im Wechselunterricht war immer eine Klassenstufe zu Hause, so dass ich die Ersties lange nicht gesehen habe. Unterricht zusammen ist immer viel lustiger.

Was hat dich an der Corona-Pandemie am meisten gestört?

Überall ist Maskenpflicht. Am Anfang durfte ich meine Oma und meinen Opa gar nicht mehr sehen. Das fand ich doof.

Wie hat bei dir das Lernen zu Hause funktioniert?

Das mochte ich nicht. Ich habe meine Freunde und meine Lehrerin vermisst. Allein zu Hause zu lernen fand ich langweilig. Die Videokonferenzen fand ich aber lustig. Wir haben uns Smileys geschickt, und manchmal haben wir uns gegenseitig aus der Konferenz geworfen.

Tammo Carroll, 8 Jahre. Foto: privat

Worauf freust du dich in den Ferien?

Wir fahren zu meinem Lieblingsreiterhof an die Nordsee. Ich bin schon gespannt, wie groß die Fohlen vom letzten Jahr sind.

Was sollte im nächsten Schuljahr besser laufen?

Es sollte nicht mehr so viele Corona-Maßnahmen geben und die Schulen sollten geöffnet bleiben.

Wenn du ein Fach einführen könntest, was wäre das?

Ich finde, es sollte eine Waldstunde in der Woche geben. In der könnten wir alles über den Wald vom Förster lernen. Das würde bestimmt Spaß machen.

Worauf freust du dich im neuen Schuljahr?

Wir bekommen einen neuen Klassenlehrer, da bin ich schon aufgeregt. Ich freue mich auch riesig auf den Englischunterricht, dann kann ich immer mit meinen Cousinen in Irland facetimen. Wir haben auch einen Schulhof nur für Drittklässler und ältere Kinder. Ich freue mich schon, da mit meinen Freunden zu spielen. (Tsp)