Kurz vor den Osterferien kam die erlösende Botschaft: Wir werden geimpft. Zehn Tage später dann die Ernüchterung: Erst werden wir gebeten, wegen des Ausfalls von Astrazeneca aus „Fairness“ auf unsere Impfberechtigung zu verzichten, dann wird sie offiziell zurückgenommen. Wieder zehn Tage später erfahre ich, dass ich Schüler:innen bei der Selbsttestung beaufsichtigen soll – im Klassenraum, ungeschult und ohne Schutzausrüstung. Für mich war das der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Auch vorher war ich schon darüber empört, wie wenig der Berliner Senat für den Schutz unserer Gesundheit unternimmt. Mittlerweile frage ich mich, ob sie überhaupt je eine zentrale Rolle gespielt hat.

Pro Woche mehr als 180 Kontakte

Verständlicher wird dieser Eindruck, wenn wir einen Blick zurückwerfen. In der Zeit zwischen Herbst- und Weihnachtsferien, als die Infektionszahlen ihren Höhepunkt erreichten und das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt war, saßen wir immer noch in voller Klassenstärke in den Klassenräumen – mit 30 anderen Haushalten auf 40 Quadratmetern, über fünf Stunden täglich. Pro Woche waren das mehr als 180 Kontakte.

Draußen war es mittlerweile so kalt, dass nur noch begrenzt gelüftet werden konnte, auch nur einen Meter Abstand zu halten war quasi unmöglich, die Schüler:innen trugen nur Stoffmasken, in der Pause teilten sie ihre Pausenbrote oder saßen in Grüppchen ohne Maske beieinander. Das war für uns fast überhaupt nicht zu kontrollieren, auch wenn wir es versuchten.

Aus Angst, mich zu infizieren, trug ich nach den Herbstferien nur noch FFP2-Masken. Da es aber selbst in den Pausen keinen Ort gab, wo ich sie hätte absetzen können, ich sie somit zum Teil fünf bis sechs Stunden am Stück trug und weil ich im Unterricht viel und laut sprechen musste, bekam ich in der Folge Schwindelattacken. Um genug Luft zu haben, nahm ich fortan die Maske in den ersten zehn Minuten des Unterrichts ab. Ich hatte weiter große Angst, mich zu infizieren, hätte meinen Job aber anders nicht mehr ausüben können.

Mitte November häuften sich dann die Corona-Fälle. Mehrere Kolleg:innen hatten sich infiziert. Ein Dutzend Schüler:innen wurde direkt aus meinem Unterricht in die Quarantäne geschickt. Doch anstatt die Klassenstärke zu reduzieren, passte der Senat einfach die Quarantäneregelungen an. Ab dem 8. Dezember wurde ein Schulkind nur noch dann in Quarantäne geschickt, wenn es 15 Minuten ohne Maske engen Kontakt zu einem positiv getesteten Kind gehabt hatte.

Die anstrengende Zeit vor den Weihnachtsferien, in der wir aufgefordert waren, möglichst viele Klassenarbeiten zu schreiben, fand ihren Höhepunkt, als ich in der letzten Woche eine FFP2-Maske in meinem Fach vorfand. Bis dahin hatte man uns 16 Euro für zwei waschbare Stoffmasken überwiesen.

In der Schule gibt es zwei Flaschen Desinfektionsmittel

Mir ist bewusst, dass die Pandemie für die Politik eine nie gekannte Herausforderung darstellt und ich keinen absoluten Schutz erwarten kann. Dennoch schockiert mich, wie wenig Aufwand betrieben wird, um uns zu schützen. Vor jedem Geschäft gibt es Desinfektionsmittelspender. Wir haben in der Schule zwei Flaschen Desinfektionsmittel. FFP2-Masken wurden uns bis heute sieben Stück zur Verfügung gestellt.

Auch im Bereich der IT, der für die Arbeit in der Pandemie besonders wichtig war, macht sich der Sparkurs bemerkbar. In der Hälfte meiner Klassen arbeite ich mit dem Overheadprojektor. In der Schule gibt es kein funktionierendes Internet. Ich habe meinen privaten Handyvertrag geupgradet, damit ich mehr Datenvolumen habe, um in der Schule Mails zu lesen oder Videocalls durchzuführen.

Wenn es nur um die Qualität des Unterrichts geht, die beispielsweise darunter leidet, dass es nicht genug Computer gibt, kann ich damit schon schwer leben. Wenn aber auf Kosten meiner Gesundheit gespart wird, kann und will ich das nicht länger akzeptieren. Und das empört mich auch an der Teststrategie. Ich unterstütze die Testungen zu 100 Prozent, verstehe aber nicht, weshalb sie nicht professionell durchgeführt werden. Entweder man stellt einige Lehrer:innen dafür ab, schult sie, stellt Schutzausrüstung zur Verfügung und testet sicher in der Turnhalle, oder man bezahlt andere dafür. Menschen, die finanziell unter der Pandemie leiden und staatliche Hilfen bekommen haben, wie zum Beispiel Studierende, könnten diesen Job übernehmen, wie sie es in vielen Testzentren bereits tun.

Alle neuen Tätigkeiten sollen von Lehrkräften übernommen werden

Grundsätzlich scheint in der Schulverwaltung neben der extremen Sparsamkeit vor allem ein Prinzip vorzuherrschen: Alle neuen Tätigkeiten können problemlos von den Lehrkräften übernommen werden. Das ist schon unter Nicht-Pandemie-Bedingungen äußerst problematisch und treibt uns zuweilen an den Rand unserer Leistungsfähigkeit.

In der Pandemie hat sich das weiter zugespitzt, und es ist fast ausschließlich den engagierten Schulleitungen und Kolleg:innen unter dem Einsatz ihrer physischen und psychischen Gesundheit zu verdanken, dass das System Schule in dieser Ausnahmesituation nicht vollständig in sich zusammengefallen ist.

Schon lange akzeptiere ich, wenn ich buntes Papier und das Essen auf der Weihnachtsfeier selbst bezahlen muss und Aufgaben übernehme, für die ich weder die Kapazitäten noch die Ausbildung habe. Wenn die Senatsverwaltung aber wie jetzt leichtfertig meine Gesundheit aufs Spiel setzt, weil sie nicht einmal für Mindeststandards beim Infektionsschutz sorgt, ist die Grenze erreicht.

Und es geht mir nicht nur darum, meine Empörung zum Ausdruck zu bringen, sondern auch um die ganz reale Sorge, zu erkranken. Vielen meiner Kolleg:innen geht es genauso. Einige haben, wie ich auch, ein erhöhtes Risiko, sodass ein schwerer Verlauf nicht ausgeschlossen ist. Viele trauen sich dennoch nicht, etwas zu unternehmen, auch weil sie das Wohl der Kinder gerne über ihr eigenes stellen. Wir haben sehr nah mitbekommen, wie schwer die Zeit für viele Kinder und Eltern im Lockdown war, und befürworten die Schulöffnungen hundertprozentig. Gleichzeitig erwarten wir aber, dass dem Schutz unserer Gesundheit ausreichend Rechnung getragen wird.



Der Autor ist Lehrer für Mathematik, Politik und Ethik an einer Sekundarschule.