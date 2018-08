Tierfotografie ist eine knifflige Sache. Aber auch hier gilt: (Fast) alles ist erlernbar. Warum also nicht mal einen Ferienworkshop besuchen, wie ihn etwa die Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf speziell für Jugendliche anbietet? Man kann natürlich auch auf eigene Faust loslegen – so wie Erhard Laube, nachdem er sich 1961 vom Konfirmationsgeld seine erste Kamera gekauft hatte. Seither ist er auf der Pirsch nach den schönsten Motiven.

Liebste Motive: Schmetterlinge und Vögel

Zwar hatte der frühere Gewerkschaftschef, langjährige Leiter der Schöneberger Spreewald-Schule und Abteilungsleiter in der Berliner Bildungsverwaltung jahrzehntelang nicht viel Zeit für sein Hobby. Aber seit seiner Pensionierung ist er zurückgekehrt hinter die Kamera. Am liebsten fotografiert er – etwa im Fichtelgebirge – in der Natur, bevorzugt Vögel und Schmetterlinge. Oft auch aus dem Paddelboot heraus wie im Naturpark Dahme-Heideseen, weil man sich den Tieren auf diese Weise leichter nähern kann.

Inzwischen hat Laube sich schon so viel selbst beigebracht, dass er mitunter - im Fichtelgebirge - sogar gelegentlich Fotoworkshops anbietet. Auf seiner eigenen Homepage zeigt der gelernte Pädagoge seine besten Fotos. HIER kann man die Seite finden.