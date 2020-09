Diesmal hat es wieder nur für einen Anerkennungspreis gereicht. Im Rennen um den Deutschen Schulpreis 2020 hat es die Charlottenburger Friedensburg-Sekundarschule nicht geschafft, einen der begehrten ersten Preise zu bekommen. Allerdings gehörte sie zu den 15 bundesweit nominierten.

Der mit 100.000 Euro dotierte erste Preis geht an die Otfried-Preußler-Schule in Hannover. Die Grundschule in der niedersächsischen Landeshauptstadt erhielt den Preis am Mittwoch vor allem für ihre Bemühungen im Bereich Inklusion, also dem gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, wie die Deutsche Presseagentur mitteilte.

Über hohe Preisgelder freuen können sich auch fünf weitere Schulen: Je 25 000 Euro gehen an die Grundschule Schuttertal und die Gemeinschaftsschule Hardtschule Durmersheim in Baden-Württemberg, an die Berufsbildenden Schulen BBS Einbeck in Niedersachsen sowie an das Gymnasium Essen Nord-Ost und die Marie-Kahle-Gesamtschule in Bonn.

Die Schulpreisvergabe fand in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie online über Video statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte dabei erneut, dass Kinder und Jugendliche nicht zu Verlierern der Pandemie werden dürften. In einer früheren Fassung dieses Beitrages stand irrtümlich, dass die Friedensburg-Schule zu den Zweitplatzierten gehörte.

Die Friedensburg-Schule war bis zuletzt im Rennen gewesen: Im Januar war bekannt gegeben worden, dass die Schule zu den bundesweit 15 Nominierten gehörte. Zur Begründung hieß es, dass sich die Schule besonders erfolg- und ideenreich um die individuelle Förderung ihrer Schüler und erfüllt damit eines der Hauptziele der Sekundarschulreform bemühe.

Zu den wichtigsten Stellschrauben gehörten demnach die „Berufsorientierten Projekte“, kurz BoP. Sie sind eine Spezialität der Friedensburg-Schule, denn zum einen machen dort alle Schüler mit – und nicht nur die schwächeren, wie in vielen anderen Schulen – und zum anderen wird beim BoP ein Wahlpflichtfach mit dem Fach „Wirtschaft, Arbeit, Technik“ verknüpft.

Die Schule war bereits 2015 nominiert gewesen, damals noch unter dem langjährigen Schulleiter Paul Schuknecht. Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung für eine besonders gute Schulqualität vergeben. Den ersten Preis hat Berlin noch nie gewonnen, allerdings gab es fünf Mal Auszeichnungen.