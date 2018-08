Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen in Berlin, die schon in alle Freibäder und Badeseen in der Stadt und drumherum eingetaucht sind. Das wäre doch mal eine lohnende Aufgabe für die verbliebene Ferienzeit: jeden regenfreien Tag zu nutzen, um einen neuen Strand oder eine neue Liegewiese mitsamt Pommes- und Softeisqualität auszuprobieren und dabei vielleicht auch Bademöglichkeiten finden, die bei 30 Grad im Schatten nicht restlos überlaufen sind.

Warum nicht mal ein Badebuch führen?

Schon der Weg dorthin wird zum Erlebnis: Man lernt Straßen und Bahnstationen kennen, von denen man bis dahin nicht einmal gehört hat, und erlebt die ganze Vielfalt der eigenen Stadt und der Dörfer ringsherum auf neue Art. Vielleicht könnte man sogar ein kleines Badebuch führen, in dem alles Wichtige wie Routen, Wasserqualität, Restauration, Bootsausleihe etc., vermerkt wird, damit man zum Ferienende seine Top Ten unter den Dutzenden Möglichkeiten ermitteln und seinen Schulfreunden Tipps geben kann – für die nächsten Ferien.

Mehr zum Thema Schulfrei in Berlin Tipps für das letzte Drittel der Sommerferien

Weitere gute Ferientipps - auch für Regenwetter - finden Sie HIER.