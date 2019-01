Die Organisation „Health and Environment Alliance“ (HEAL) will die Luftqualität in Grundschulen in sechs europäischen Hauptstädten untersuchen und sucht dafür Grundschulen in Berlin, die an der kostenlosen Messung in einem ihrer Klassenräume teilnehmen möchten.

Studien in Ländern wie beispielsweise Belgien hätten gezeigt, dass nur rund drei Prozent der Schulen über gute Innenraumluft verfügen, teilt HEAL mit. Luftverschmutzung könne für Kinder mit einem höheren Risiko für Atemwegserkrankungen einhergehen.

Die Messungen sollen zwischen Mitte Februar und Mitte März stattfinden. Schulen, die mitmachen wollen, schreiben bis zum 1. Februar eine E-Mail an: [email protected] Weitere Informationen findet man auf der Webseite von „Health and Environment Alliance“.