Die freien Schulen laden ein

Seit mehr als zehn Jahren lädt die Arbeitsgemeinschaft freier Schulen jeweils im September zu einer Veranstaltungsreihe, die offiziell "Tag der Freien Schulen“ heißt, aber viel mehr ist, weil sie sich über mehrere Wochen hinzieht.

Das diesjährige Motto lautet „Leben ist Vielfalt“.

-- 8. September, 14 bis 17 Uhr: Auf dem Bildungsmarkt stellen sich die freien Schulen vor. Schulleiter, Lehrkräfte, Eltern und Schüler informieren über die unterschiedlichen Schulen, Schwerpunkte und Bildungsprogramme. Französische Friedrichstadtkirche, Gendarmenmarkt, Mitte.

-- 22. September, 11 Uhr: Bei einer Gala in den Kammerspielen im Deutschen Theater führen Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen freien Schulen ein Bühnenprogramm auf. Jeder teilnehmenden Schule stehen fünf bis zehn Minuten zur Verfügung, die Beiträge sollen das Motto „Leben ist Vielfalt“ widerspiegeln. Anmeldung und Kartenbestellung per Mail an info@freie-schulen-berlin.de.

-- September/Oktober: Freie Schulen öffnen ihre Häuser und bieten bei Ortsterminen Besuchern Einblicke in ihre Arbeit.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.freie-schulen-berlin.de