Lehrer aus Leidenschaft Warum Herr Pazotka auch mit 70 Jahren noch unterrichtet

Weil Herr Pazotka einfach nicht aufhören will zu unterrichten, hat sich unter den Lehrern an seiner Schule ein lange gepflegtes Ritual verändert. Der Kollege, der als Nächstes in den Ruhestand geht, bekommt normalerweise zu Beginn des Schuljahres einen Staffelstab von seinem Vorgänger überreicht. Weil Herr Pazotka der älteste Kollege sei, erhält er ihn jedes Jahr aufs Neue – aber nur für wenige Minuten, denn Herr Pazotka übergibt den Stab sofort an den nächstältesten Kollegen. „Seit drei Jahren geht das mittlerweile so“, sagt die Schulleiterin und lacht.