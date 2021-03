Böcke zu Gärtnern machen: Wer Reiner Haag kannte, kannte auch diesen Satz, denn in seinen über 40 Dienstjahren als Klassen- und Vertrauenslehrer – erst an der Werner-Stephan-Schule und nach der Fusionierung im Rahmen der Schulstrukturreform an der Johanna-Eck-Schule – war für ihn die Förderung sozial benachteiligter Jugendlicher eine Herzensaufgabe. Mit seinen Kolleg:innen verfolgte er unermüdlich das Ziel, die Schüler:innen aktiv in Entscheidungsprozesse und in die Verantwortung für ihre Schule einzubinden, das Schulklima zu verbessern und einen Beitrag für ein demokratisches, friedliches und von Toleranz geprägtes Miteinander in der Schule zu leisten.

Er entwickelte Projekte zur Demokratiebildung und Konfliktregulierung

Reiner Haag war ein Mensch voller Kampfgeist, Energie und mitreißender Ideen, für die er brannte und kämpfte. Die maßgeblich von ihm gemeinsam mit Kolleg:innen entwickelten Konzepte der Schülerpartizipation, das Streitschlichter- und Schülerexpert:innenmodell, ganz besonders das Schulversprechen (Beispiel: „Ich respektiere und toleriere meine Mitschüler:innen so, wie sie sind“) und zuletzt das Projekt „Guardian Angels“ waren und sind ein überaus erfolgreiches Modell der Konfliktregulierung und der Demokratiebildung im Schulleben.

Für ihn bedeuteten sie, echte Schülerverantwortung zuzulassen und zu fördern. Dabei ging es nicht darum, Demokratie in der Schule zu lehren, sondern gemeinsam zu leben. So kam es auch, dass unsere Schule als erste in Berlin „Schule ohne Rassismus“ wurde.

Die kompromisslose Haltung von Reiner Haag für eine glaubwürdige Partizipation der Schüler:innen bereicherte auch unsere Schulleitungsarbeit sehr.

Vor Kurzem sagte er in einem Interview: „Wir haben uns dann gefragt: ‚Wie kriegen wir es fertig, aus Böcken Gärtner zu machen?‘ Die Übernahme von Verantwortung und die Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit spielen dabei eine zentrale Rolle genauso wie Wertschätzung, Lob und Anerkennung.“ Und weiter: „Es passiert etwas Magisches, wenn sich Gruppendynamiken eingependelt haben – alle können für sich einzeln mehr, wenn sie in der Gruppe ‚funktionieren‘ und vor allem, wenn sie gemeinsame Erfahrungen der Selbstwirksamkeit machen wie an der Werner-Stephan-Schule in vielen Partizipationsprojekten.“

Er konnte begeistern

Reiner Haags Gabe war es, Schüler:innen begeistern zu können. Dabei verband er leidenschaftliches Engagement für benachteiligte Jugendliche mit Herz und behielt immer einen kritischen Blick auf Schule und Schulentwicklung. Den Schüler:innen bot er Orientierung; Kolleg:innen war er ein Vorbild und prägte sie.

Der ehemalige Schüler Nico Otto schreibt, als er vom Tod seines Lehrers erfuhr: „Einer der besten Lehrer gewesen, die ich je kennenlernen durfte. Einer der engagiertesten und hilfsbereitesten Menschen, die ich je gesehen habe. Unser Herr Haag hat vielen Jugendlichen, die auf die schiefe Bahn kamen, geholfen, wieder auf die richtige zu kommen.“ Viele ehemalige Schüler:innen äußerten sich ähnlich: „Ich mochte Herrn Haag sehr / er hat mich geliebt / einer der besten unter Euch / sehr traurig / rest in peace …“

Und eine junge Kollegin schreibt: „Reiner Haag hat mich unter seine Fittiche genommen und mir den Weg gezeigt.“

Am 6. März ist Reiner Haag plötzlich und unerwartet gestorben. Er wird immer ein beispielloses Vorbild für uns und alle an Schule Beteiligten bleiben.

Die Autor:innen leiteten die Werner-Stephan- und die Johanna-Eck-Schule.