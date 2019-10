„Was soll Schule künftig leisten? Welche Rolle haben die Lehrkräfte? Brauchen wir wirklich Schulnoten? Und Schulfächer? Was macht Schule, wenn das Leben immer digitaler wird?“ Fragen wie diese stellt der neue Podcast „Schule kann mehr“, der seit September alle zwei Wochen rauskommt. Die neueste Folge ist an diesem Dienstag abrufbar auf allen Podcast-Plattformen und auf der Podcast-Website, Apple, Spotify sowie bei Google.

„In der Bildungspolitik wird heute zu viel ideologisiert. Wir müssen endlich diese Gräben überwinden – im Sinne der kommenden Generationen“, lautet die Ansage von Leon Stebe, der die Idee zum Podcast „Schule kann mehr“ hatte. Stebe arbeitet beim RBB-Inforadio und ist unter anderem Moderator der Podcast-Reihe „Neuland“ in Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut. Der ehemalige Korrespondent gibt auch Workshops zum Umgang mit neuen Medien.

Sein Gesprächspartner: Der "Rütli-Retter"

Helmut Hochschild wurde bundesweit bekannt, als er nach einem dramatischen Brandbrief des Kollegiums im April 2006 Interimsleiter der Neuköllner Rütli-Hauptschule wurde. Der Brief war zuvor bei den Adressaten im Bezirk und bei verschiedenen Institutionen der Schulverwaltung wochenlang ohne sichtbare Konsequenz liegen geblieben, bis der Tagesspiegel am 30. März über ihn berichtete und die Not vieler Hauptschulen damit publik machte.

Großes Medieninteresse: Im April 2006 wurde Helmut Hochschild an die Rütli-Schule geholt. Foto: Thilo Rückeis

Da es Hochschild schnell gelang, Ruhe im Schulbetrieb herzustellen, wurde er als „Rütli-Retter“ tituliert. Später gab der damalige Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) den Anstoß dazu, aus der Schule ein Leuchtturmprojekt zu machen. Ohne den Brandbrief wäre das allerdings kaum denkbar gewesen.

Bis zu seiner Pensionierung im Sommer 2019 bildete er als Seminarleiter Lehramtsanwärter aus. Darüber hinaus war er an der Entwicklung innovativer Unterrichtsprojekte beteiligt wie fächerübergreifendem Unterricht in diversen Schülerfirmen, an Unterrichtsprojekte mit der Polizei und Trägern der Jugendförderung sowie einem Kunstprojekte mit einer Wohnungsbaugenossenschaft.

Weitere Infos zum Podcast unter https://www.schule-kann-mehr.de/