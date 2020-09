In der Nacht auf Dienstag hat es in Steglitz einen schweren Unfall gegeben. Wie die Pressestelle der Berliner Polizei auf Nachfrage mitteilte, fuhr ein 19-jähriger Fahrer gegen 1:10 Uhr aus noch ungeklärten Gründen gegen einen Lichtmasten in der Thorwaldsenstraße Ecke Prellerweg.

Durch den Aufprall wurden der Fahrer und seine beiden Mitfahrer - eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger - schwer verletzt. Sie wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die endgültige Diagnose stehe noch aus, ein Polizeisprecher zählte jedoch Prellungen, Brüche und Schleudertraumas auf.

Bilder eines "B.Z."-Reporters zeigen, das völlig zerstörte Auto nach dem Aufprall samt Trümmerfeld, sowie die Bergungsarbeiten der Rettungskräfte. Laut "B.Z" handelte es sich bei dem Wagen um einen SUV. Die Polizei bestätigte später, dass es sich um einen BMW handelt.

Weitere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht bei dem Unfall beteiligt. Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand von Polizei-Ermittlungen. (Tsp)