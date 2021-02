In diesem Jahr haben über 800 Viertklässler an einem Intelligenztest teilgenommen, der für den Besuch einer Begabtenklasse notwendig ist. Knapp 670 haben ihn bestanden, teilte die Senatsverwaltung für Bildung auf Anfrage mit. Knapp 200 Kinder davon haben sogar neun oder zehn von zehn möglichen Punkten erreicht, gelten nach mithin als "kognitiv hochbegabt".

Bestanden hat man den Test aber auch schon mit fünf der zehn Punkte. Entscheidend für die Aufnahme sind neben dem Test auch die letzten Grundschulnoten.

Die Plätze in den so genannten Schnelllernerklassen sind allerdings gedeckelt: Unabhängig von der Zahl der geeigneten Bewerber werden nur 15 Klassen mit insgesamt 450 Plätzen eingerichtet. Sie sind auf sieben Schulen in ganz Berlin verteilt, wobei einzig am Rosa-Luxemburg-Gymnasium drei Klassen aufgemacht werden dürfen: Dort ist die Nachfrage seit Jahren am höchsten.

Die Schule bemüht sich seit mehreren Jahren sogar um vier Klassen, um nicht so viele geeignete Bewerber ablehnen zu müssen. Schulleiter Ralf Treptow wies jetzt die Familien darauf hin, dass die Bildungsverwaltung den Antrag auf Genehmigung von vier statt drei Schnelllernerklassen abermals abgelehnt habe, sodass bis zu 70 angemeldete und geeignete Kinder eine Absage bekommen müssten.

Auch das Otto-Nagel-Gymnasium in Biesdorf gehört zu den Schulen, die nicht alle Kinder aufnehmen können, allerdings ist die Nachfrage am Luxemburg-Gymnasium besonders hoch.

Vor rund etlichen Jahren war der Streit zwischen der Schule und der Bildungsverwaltung eskaliert, als die Schule trotz der vielen geeigneten Bewerber nur zwei Klassen aufmachen durfte.

Ursprünglich hatte es in Berlin 13 Schnelllernerschulen gegeben. Damals hießen sie noch "Schnellläuferklassen": Die Schüler:innen übersprangen eine Klasse und machten in nur zwölf Jahren das Abitur.

Nachdem die Schulzeit für alle Gymnasiasten auf zwölf Jahre verkürzt worden war, wurde das Konzept im Jahr 2010 durch den damaligen Bildungssenator Jürgen Zöllner (SPD) geändert: Seither geht es noch mehr um ein vertiefendes und erweiterndes Lernen ("Enrichment"). Die Zahl der Schulen mit (Hoch-)Begabtenförderung wurde dann auf sieben reduziert.

Schulen mit Schnelllernerklassen:

Falsche Coronatest-Ergebnisse bei der Eignungsprüfung

In diesem Jahr war die Ansetzung der Tests vom Verband der Berliner Schulpsycholog:innen wegen der Pandemie kritisiert worden. Um die Sicherheit zu erhöhen, wurden allerdings am Tag zuvor Corona-Schnelltests angeboten. Wie berichtet, waren dabei nach Schulangaben "sechs oder sieben Tests" positiv, was zu einiger Besorgnis geführt habe. Ein anschließender PCR-Test ergab allerdings, dass die Kinder nicht infiziert waren, wie die stellvertretende Schulleiterin Dana Wolfram auf Anfrage mitteilte.

Nach Tagesspiegel-Informationen gibt es inzwischen Hinweise, wonach eine Testmarke zum Einsatz kam, die besonders sensibel auf Hitze oder Kälte reagiert. Das sei womöglich bei der Lagerung nicht angemessen beachtet worden.