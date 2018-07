Die erste Hälfte der Sommerferien ist wie im Flug vergangen! Damit die letzten schulfreien Wochen jetzt nicht doch noch langweilig werden, kommen hier weitere Tipps für Berlin und Brandenburg.

Mit Schatten spielen

Mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg können Kinder und Erwachsene in die vergangene Welt der Könige eintauchen. Auf Schloss Königs Wusterhausen können Kinder ab drei Jahren malen wie König Friedrich Wilhelm I. (25.7., 8.8. und 22.8.) oder beim Schattenspiel königliche Szenen nachstellen (1.8., 15.8.). Das gesamte Programm und Anmeldung unter www.spsg.de.

Mit Taschenlampe ins Fort

In den Gräben des Forts Hahneberg in Spandau wachsen besondere Pflanzen, die Verteidigungsanlage ist ein Paradies für Fledermäuse. In den Ferien ist endlich einmal Zeit, diesen seltenen Lebensraum zu erkunden. Am 27.7. findet eine Fledermausführung statt, am 5.8. die nächste Naturführung durch das Fort Hahneberg. Mit einer Taschenlampe ausgerüstet sind die fliegenden Bewohner noch besser aufzuspüren. Preise und Kartenreservierung für die Fledermausführung unter www.forthahneberg.de.

Mit Kunst zur Religion

Young Arts Neukölln widmet sich den ganz großen Fragen: Wieso gibt es Religion, was macht eine Religion aus und welche Rolle spielt Religion im Leben? Statt mit Diskussionen und Vorträgen erforschen die Teilnehmer durch Theater, Film und Tanz, welche Bedeutung Religion hat. Vom 30.7. bis 17.8. trainieren die Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 15 Jahren täglich von10 bis 16 Uhr, am 18.8. präsentieren sie ihre Werke im Hotel Rixdorf. Teilnahme und Verpflegung sind kostenlos. Anmeldung bei Artur Albrecht unter info@volkart.eu oder 030 26378812.

Mit anderen Augen

Mit Jugend im Museum e.V. können Kinder in den Sommerferien Museen einmal anders kennenlernen. Im Schloss Glienicke gibt es noch freie Plätze für den Workshop „Mit anderen Augen“ vom 8.8. bis 10.8. Die Kinder unternehmen einen Spaziergang durch das Schloss und den Garten und malen Bilder ihrer Lieblingsorte. Im Museum Europäische Kulturen der Museen Dahlem lernen Kinder die Vielseitigkeit von Wolle kennen und weben vom 31.7. bis 3.8. auch selbst. Das Märkische Museum beschäftigt sich mit dem prominentesten Tier Berlins: dem Bären. Vom 7.8. bis 10.8. können Kinder hier die gemeinsame Geschichte des Tieres und der Hauptstadt erkunden und ihre eigenen Bären gestalten. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.jugend-im-museum.de.

Mit viel Natur

Im Freilandlabor Marzahn können Stadtkinder die Natur hautnah erleben. Vom 30.7. bis 3.8. stehen das Basteln mit Muscheln und Spiele in der Natur auf dem Programm. Vom 6.8. bis 10.8. bauen die Kinder im Bienenlehrgarten in der Lichtenhainer Straße 14 ein kleines Insektenhotel, im Freilandlabor beobachten sie Insekten auf der Wiese und unter dem Mikroskop. In der letzten Ferienwoche ergründen die Naturliebhaber die Geschichte der Erde – bis zurück in die Eiszeit. Für die Angebote fallen zwischen zwei und vier Euro Materialkosten an. Das Freilandlabor Marzahn, Torgauer Straße 6, ist von Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Mit Buch und Theater

Für die zweite Ferienhälfte hat die Bibliothek am Wasserturm in der Prenzlauer Allee ein buntes Programm für junge Bücherwürmer zusammengestellt: Dietmar Mammitzsch stellt sein Buch „Das Zirkus ABC“ für Kinder von vier bis acht Jahren vor (2.8., 6.8., 10 Uhr). Am 8.8. können Kinder ab drei Jahren in das Mitmachtheater der blauen Wasserfee eintauchen. Um Hasen, Enten und Schweine geht es im Bilderbuchkino am 14.8., das auch Mal- und Bastelspaß für Kinder von drei bis sieben Jahren bietet. Und bestimmt findet man in der Bibliothek auch das eine oder andere Buch zum Ausleihen.

Mit Musik

Musikalische Workshops im Museum für Kommunikation: Kinder von acht bis 12 Jahren können ein Youtube-Musikvideo erstellen (2.8.), in der Musikwerkstatt Geräuschen auf den Grund gehen (9.8.) und Musik in Bildern ausdrücken (16.8.). Die Teilnahme kostet den Museumseintritt plus drei Euro Materialkosten. Weitere Informationen unter www.mfk-berlin.de, Anmeldung unter 030/20294204.