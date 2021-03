Berlins Schülerschaft hat ihre wichtigste Repräsentantin verloren: Die gerade erst am 12. Januar 2021 gewählte Ha Thu Nguyen ist nach Informationen des Tagesspiegels am Wochenende von ihrem Amt als Landesschülersprecherin zurückgetreten.

Über die Gründe für den überraschenden Schritt wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Die 15-Jährige hatte noch am Mittwoch eine Podiumsdiskussion des Bezirksschulbeirats von Friedrichshain-Kreuzberg zu den "Auswirkungen der Pandemie auf Schüler:innen" moderiert. Dort deutete nichts auf einen bevorstehenden Rücktritt.

Der Landesschülerausschuss und insbesondere sein Vorstand gelten seit geraumer Zeit als anfällig für Intrigen. Während es in früheren Jahren durchaus vorkam, dass die Vorsitzenden länger als ein Jahr im Amt waren und erst mit dem Abitur ausschieden, erfolgen die Neubesetzungen seit zwei Jahren in immer kürzeren Abständen. Ob Nguyens Rücktritt damit zusammenhängt, ließ sich am Sonntag nicht sagen.

Der vorletzte Amtsinhaber Miguel Góngora hatte im Januar 2020 nur für ein halbes Jahr das Amt angetreten, weil er im Sommer Abitur machte. Sein Nachfolger Richard Ganp hatte den Posten ebenfalls nur ein halbes Jahr inne: Er gab den Vorsitz im Januar an Ha Thu Nguyen ab, obwohl er erst in diesem Sommer das Abitur ablegt. Góngora und Gamp engagieren sie beide politisch - Góngora für Schülerbelange und in der SPD und Gamp in der Schülerunion Reinickendorf.

Von ihrer 15-jährigen Nachfolgerin war erwartet worden, dass sie aufgrund ihres Alters länger im Amt bleiben könnte, weil ihr Abitur noch nicht ansteht. In einem Interview mit dem Tagesspiegel-Leute-Newsletter für Lichtenberg hatte sie ihre Ziele genannt, wozu gehörte, dass sie das Gremium unter Schüler:innen bekannter machen und sie zu mehr demokratischer Teilhabe ermuntern wollte.

Nguyen wohnt in Friedrichshain und besucht das Immanuel-Kant-Gymnasium in Lichtenberg.