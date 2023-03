Uni, Mensa, Studenten-WGs Kennen Sie diese Hochschule im Berliner Westen?

Eines der Ziele von Schwarz-Grün in Berlin-Spandau ist das: „Wir wollen uns für die Ansiedlung einer Hochschule oder eine Außenstelle einer Hochschule einsetzen.“ Das steht so auf Seite 5 der gemeinsamen Ziele der Zählgemeinschaft. Die dösende Idee einer Uni soll so wiederbelebt werden. Ein gutes Projekt, und doch soll eine Sache nicht vergessen werden. In Spandau gibt es längst eine Hochschul-Außenstelle mit Studierenden, Bibliothek und Mensa – in Hakenfelde.

