Wenn Schüler zuschlagen Mehr Gewalt seit Lockdowns in Berlin

Dass an der Fritz-Karsen-Schule in Britz ein Zehntklässler mutmaßlich von drei Mitschülern verprügelt und oberflächlich mit einem Messer verletzt wurde, ist aufsehenerregend. „Typisch Neukölln“, mögen viele bei der Nachricht gedacht haben – doch die gestiegene Gewaltbereitschaft unter Schüler:innen ist kein bezirkliches, ja nicht mal ein Berlin-Problem. Vergangene Woche etwa wurde bekannt, dass sich die Leitungen zweier Schulen im Hannoveraner Brennpunkt verzweifelt an die Stadt und das Land Niedersachsen gewandt hatten. Inhalt ihrer Brandbriefe: Eine aggressive Stimmung gegenüber Lehrkräften, die sich in Respektlosigkeit, Beschimpfungen oder sogar Bedrohungen äußert. Und: Immer häufiger mündeten Streitereien unter Schüler:innen in gewalttätigen Konfrontationen.