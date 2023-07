Wenn unter Erstklässler:innen das N-Wort fällt Alltäglicher Rassismus an Berliner Schulen

Gibt es in Deutschland rassismusfreie Schulen? Immerhin hängen bundesweit an 4200 Schulen Schilder mit dem Aufdruck „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Die Initiative dafür geht zurück auf den Verein Aktion Courage.

Bei der Fachtagung „Rassismusfreie Schulen in Berlin?“ stellt Sanem Kleff, die Vereinsvorsitzende von Aktion Courage, klar: „In Deutschland gibt es keine Schule ohne Rassismus, aber da wollen wir hin.“ Eingeladen hat der afrikanisch-migrantische Verein Narud, der Antidiskriminierungsarbeit und Empowerment für Schwarze Communities leistet. Darüber, dass an Berliner Schulen Rassismus allgegenwärtig ist, sind sich hier alle einig.

Das N-Wort in der Grundschule

Unter den rund 50 Teilnehmer:innen befindet sich neben Lehrer:innen, Eltern, Expert:innen auch ein Schwarzer Grundschüler. Als seine Mutter ankündigt, dass ihr Sohn etwas sagen wolle, windet sich der Junge und weint. Seine Mutter streichelt ihm den Kopf. Später nimmt er doch seinen Mut zusammen und fragt in die Runde: „Einer in meiner Klasse hat zu meinem Freund das N-Wort gesagt. Was kann ich jetzt tun?“

Überrascht ist unter den Teilnehmer:innen niemand. Auf Nachfrage erzählt der Junge, er habe den Vorfall seiner Lehrerin mitgeteilt. Die habe ein klärendes Gespräch immer wieder verschoben und schließlich vorgeschlagen, dass der betroffene Grundschüler einen Brief an die Schulleitung schreiben solle. Das habe er getan. Seitdem sei nichts passiert.

Für seinen Beitrag bekommt der sichtlich erleichterte Junge viel Zuspruch. Schnell wird deutlich, dass es nicht bei der Ohnmachtserfahrung bleiben muss, die der Junge nach dem rassistischen Vorfall an seiner Schule gemacht hat. „Gibt es eine Lehrerin an deiner Schule, die du besonders gerne magst?“, fragt ihn Kleff. Als der Junge nickt, schlägt Kleff vor, dass er sich ihr anvertrauen solle. Eine Mitarbeiterin von Narud bietet an, dass sie den Jungen und seine Mutter beraten und auch zu Terminen in der Schule begleiten könne.

Rassismus ist mit Abstand die häufigste Diskriminierungsform

Das bietet auch Aliyeh Yegane an, die die Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen (ADAS) leitet. Die ADAS hat 2022 in Berlin insgesamt 259 Fälle von Diskriminierung dokumentiert. 104 davon aufgrund von Rassismus, mit Abstand der häufigste Grund. Yegane vermutet eine wesentlich höhere Dunkelziffer und appelliert an die anwesenden Eltern: „Unsere Erfahrung ist, dass die erste Lobby von Kindern ihre Eltern sind. Melden Sie uns Fälle von Diskriminierung, gerne auch anonym.“

Die Politikwissenschaftlerin weiß, dass die Situation des anwesenden Schülers kein Einzelfall ist. Kürzlich meldete ihr eine Mutter, dass ihr Sohn, ein Erstklässler, in seiner Klasse gemobbt werde. Auch das N-Wort falle regelmäßig. Damit konfrontiert hätten die Lehrer:innen des Jungen dessen Aussagen angezweifelt. Als der Sohn auf Anraten seiner Mutter bei der nächsten Attacke zurückschlug, erhielt er einen Schulverweis.

Kinder und Eltern, die sich gegen Rassismus wehren, werden regelmäßig als Problem dargestellt. Es ist nicht ihre Schuld, das einzige Schwarze Kind in einer Klasse zu sein. Ernestina Boahemaa, Narud-Mitarbeiterin

Narud-Mitarbeiterin Ernestina Boahemaa reagiert empört: „Kinder und Eltern, die sich wehren, werden regelmäßig als Problem dargestellt. Es ist nicht ihre Schuld, das einzige Schwarze Kind in einer Klasse zu sein.“ Diane Brahms, die die Tagung moderiert, ergänzt: „Wir müssen an den Schulen unserer Kinder Präsenz zeigen und uns darüber informieren, was in der Schule passiert.“ Häufig würden Eltern von dem, was ihren Kindern in der Schule widerfährt, nichts mitbekommen, weil sie sich aus dem Schulleben zurückgezogen hätten.

Brahms fordert aber nicht nur die Eltern zu mehr Teilhabe auf. In Richtung der Schulen und des Senats sagt sie: „Wir brauchen Übersetzungsangebote für Elterngespräche. Wir brauchen aber vor allem mehr Schwarze Lehrkräfte an Schulen. Rassismus an Schulen ist auch eine Frage der fehlenden Repräsentation durch Schwarze Lehrer:innen.“

Afrikanische Schulen und Kitas als Lösung?

Dass Eltern sich aus Bildungseinrichtungen zurückziehen, liegt aber nicht nur an Sprachbarrieren und mangelnder Repräsentation, sondern ebenfalls an dem Rassismus, der ihnen dort entgegenschlägt. Ameyo Dick ist Mitglied des Afrikanischen Elternvereins Berlin Brandenburg (AfEBB). In der Kita ihres Kindes erlebt sie alltäglich Rassismus: „Häufig werde ich auf meine Haare, meine Kleider oder meine Deutschkenntnisse angesprochen. Warum werde ich auf meine Herkunft und meine Kultur reduziert? Wann werde ich nach meinem Kind gefragt?“

Häufig werde ich auf meine Haare, meine Kleider oder meine Deutschkenntnisse angesprochen. Warum werde ich auf meine Herkunft und meine Kultur reduziert? Wann werde ich nach meinem Kind gefragt? Ameyo Dick, Mutter und Mitglied des Afrikanischen Elternvereins Berlin Brandenburg

Dick hat genug davon, sich an der weiß dominierten Kita ihres Kindes abzukämpfen. Sie will mit Gleichgesinnten eine afrikanische Kita gründen, eine Kita mit mehrheitlich Schwarzen Erzieherinnen und Kindern, gesprochenen afrikanischen Sprachen und gelebter Kultur. „Aber hilft es uns, wenn wir uns abgrenzen?“, will Brahms von ihr wissen. Dick antwortet: „In Kitas und Schulen erfahren Kinder täglich Rassismus, ohne zu wissen, was Rassismus eigentlich ist. Ich möchte, dass sich mein Kind endlich frei entfalten kann.“ Auch afrikanische Schulen seien denkbar, aber erst einmal nicht geplant.

Was Regelschulen tun können

Dass freie Entfaltung auch in der Regelschule möglich sein kann, wollen Julia Dittmann und Stanley Silewu zeigen. Die beiden Pädagog:innen haben das Bildungsprojekt Cinetheatrale Resiliart, Citra, gegründet. Dittmann und Silewu haben, gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung, ein rassismuskritisches Trainingsprogramm für Lehrer:innen und ein Projektfach an der Fanny-Hensel-Grundschule in Kreuzberg entwickelt. Über drei Jahre begleiten sie zwei jahrgangsübergreifende Grundschulklassen. Mit Methoden aus Filmanalyse, Theater und systemischer Therapie wollen sie Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern für Rassismen sensibilisieren.

Das Komplizierte ist, Rassismus im Schulalltag festzumachen. Ein Beweis für Rassismus lässt sich faktisch oft nicht erbringen. Man kann nur sagen: Bitte reflektiert, was an dieser Situation rassistisch gewesen sein könnte. Julia Dittmann, rassismuskritische Pädagogin

„Wir erleben, wie eine ganze Schule sich langsam zu öffnen beginnt“, zieht Dittmann nach dem ersten Projektjahr Zwischenbilanz. Der erste Schritt sei dabei der schwierigste, sagt Silewu: „Es ist wichtig sich bewusst zu machen, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben und dass wir rassistisch denken und handeln, auch wenn wir das nicht wollen. Wir müssen Rassismus benennen, wenn er da ist.“

Häufig stößt Dittmann dabei auf Abwehrreaktionen. Einmal hätten sich an ihrer Schule zwei Kinder im Unterricht gestritten. Der Lehrer habe das Schwarze Kind weggesetzt. Als dieses ihm Rassismus vorwarf, tat er das als falsche Wahrnehmung ab. Dittmann sagt dazu: „Das Komplizierte ist, Rassismus im Schulalltag festzumachen. Einen Beweis für Rassismus lässt sich faktisch oft nicht erbringen. Man kann nur sagen: Bitte reflektiert, was an dieser Situation rassistisch gewesen sein könnte.“ Bestraft werden solle niemand, es gehe schlicht um Sensibilisierung.

Ein mühsamer Prozess, der aber nicht nur an der Fanny-Hensel-Grundschule eingesetzt hat. Auch Yegane berichtet von Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen, die sich bei der ADAS nach rassistischen Vorfällen Unterstützung suchen. „Ganz wichtig ist es, dass Schulen klar kommunizieren, dass Beschwerden willkommen sind und nicht bestraft werden“, gibt Yegane besonders den Schulleiter:innen zum Schluss mit auf den Weg.