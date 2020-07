Das Landgericht Berlin hat am Dienstag die Klagen von sechs Künstlern und deren Erben auf Unterlassung des Umbaus der St.-Hedwigs-Kathedrale wegen Urheberrechtsverletzung abgewiesen. Der Innenumbau der Kirche am Bebelplatz in Mitte kann deshalb fortgesetzt werden. Zur Begründung sagte der Vorsitzende Richter Claas Schaber: „ Die Rechte des Eigentümers haben hier Vorrang.“

Das Werk der Künstler werde mit dem Umbau der Kirche vollständig zerstört, dies sei das Recht des Eigentümers. Würden die Werke hingegen lediglich verändert, wäre dies aufgrund des Urheberrechtes unter Umständen nicht zulässig, argumentierte der Richter.

Nur der Goldschmied Hubertus Förster war in den 1960er-Jahren noch direkt an der Gestaltung der Kathedrale beteiligt. Damals wurde die Kirche wiederaufgebaut - alle anderen Künstler wurden von ihren Rechtsnachfolgern vertreten.

Förster betrieb einst die Goldschmiede, die das Tabernakel und das Vortragekreuz im Innenraum gestaltete. Von Fritz Kühn stammen das Kreuz auf der Kuppel sowie Geländer und Altarleuchter; sein Sohn Achim Kühn klagte. Die Bauhauskünstlerin Margarethe Reichardt schließlich war Textilgestalterin, von ihr stammen die Gobelins in der Kathedrale.

Der Innenraum der Kathedrale wurde geschaffen von Hans Schwippert, einem bekannten Architekten, der in den Fünfzigern und Sechzigern sowohl in der DDR als auch in Westdeutschland baute. Auch er wurde von einem Erben vertreten.

Vorwürfe der Täuschung und Trickserei

In der Verhandlung am Dienstag zeigte sich, wie zerstritten die Lager sind. Man beschimpfte sich gegenseitig und bezichtigte sich der Täuschung und Trickserei. Die Klägerseite behauptete, in der Kathedrale werde gebaut, die Orgel sei bereits abgebaut und verschrottet worden.

Stefan Förner, Sprecher des Erzbistums Berlin, sagte nach der Verhandlung, das sei eine Lüge: Die Orgel sei eingelagert und werde in der umgebauten Kathedrale wieder eingebaut. Es handele sich um eine Klais-Orgel, einige ihrer Pfeifen müssten instandgesetzt werden. Eine Baugenehmigung für den Umbau der Kathedrale liegt noch nicht vor, sagte Förner, wird aber für die nächsten Tage erwartet. Bisher seien deshalb nur bauvorbereitende Maßnahmen getroffen worden.

Der Klägeranwalt argumentierte in der Verhandlung mit der Bedeutung vor allem des Innenraums für die deutsch-deutsche Geschichte. Hans Schwippert, der den Innenraum gestaltete, schuf unter anderem das Bonner Bundeshaus und einen der Türme im Hansaviertel - ein gesamtdeutscher Baumeister also.

„Eigentümer haben das Recht, sich neu zu erfinden“

Nach Auffassung von Anwalt Lothar C. Poll handelte es sich bei der Gestaltung des Innenraums von St. Hedwig um ein Vorhaben, das von Ost und West als kleines, aber wichtiges gesamtdeutsches Projekt bewertet wurde. Für das Gericht waren diese Erwägungen jedoch unbeachtlich. Ob ein Werk zeitgeschichtlich von Bedeutung sei, sei dem Urheberrecht egal, heißt es im Urteil.

Ein Demonstrant befestigt bei einer Protestwache ein Transparent mit der Aufschrift "Kulturvernichtung in St. Hedwig stoppen". Foto: Jörg Carstensen/dpa

Wenn die Schöpfungshöhe erreicht sei, sei das Werk geschützt. „Der Eigentümer eines Werkes muss das Recht haben, sich neu zu erfinden“, sagte der Vorsitzende Richter Claas Schaber zu Beginn der Sitzung.

Hier liegt im Grunde der Kern der Sache. Wer ein urheberrechtlich geschütztes Kunstwerk besitzt, darf es zerstören, er darf es aber nicht verändern, denn das käme einer Entstellung gleich. Der Erhalt eines Bauwerks wegen seiner geschichtlichen Bedeutung sei Sache des Denkmalschutzes und am Ende des Verwaltungsgerichts.

Schon das Verwaltungsgericht hatte gegen die Kläger entschieden

Das Verwaltungsgericht hatte die Sache im Januar 2019 schon einmal entschieden: Es wies die Klagen ab. „Man ist über die Künstler einfach hinweggegangen“, sagte Anwalt Poll. Er vertrat in der Verhandlung Horst Peter, den Erben des Architekten Hans Schwippert. Peter kündigte an, nun aufzugeben - er habe gar nicht die finanziellen Mittel, die Sache weiter zu verfolgen.

[Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über Berlins Irrungen und Wirrungen. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de]

Die Kirche sieht den Umbau als Maßnahme zur Erhaltung des Denkmals, es solle ja kein Museum sein, sondern ein Ort lebendigen Glaubens. Berlins Erzbischof Heiner Koch hatte das Projekt vor mehr als drei Jahren beschlossen. Zuvor hatte er dazu Experten-Symposien veranstaltet und Voten aller Gremien des Erzbistums eingeholt, die dem Projekt zustimmten.

Denkmalpfleger und Kritiker im Erzbistum wenden sich vor allem dagegen, dass die zentrale Bodenöffnung mit einer Treppe zur Unterkirche beseitigt wird. Bei der Umgestaltung wird der Altar ins Zentrum der Rundkirche gerückt, um nach Angaben des Erzbistums Berlin besser nach den gegenwärtigen kirchlichen Vorgaben Gottesdienste feiern zu können.