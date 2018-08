Das neue Schuljahr startet in Berlin mit rund 2700 neuen Lehrkräften. Darunter befinden sich 738 Quereinsteiger und 915 sogenannte Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung, was bedeutet, dass sie kein Schulfach studiert haben. Davon sind wiederum 100 Masterstudierende, die auf Lehramt studieren. Das teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag mit.

Die Schülerzahl an den Schulen steigt im neuen Schuljahr stärker an als zuletzt. Zum neuen Schuljahr lernen 359.000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen. Das sind 8000 mehr als noch im vergangenen Schuljahr. (Tsp)