Es sollte um „Wertschätzung“ gehen und darum, mehr Lehrer und Erzieher in die Brennpunktschulen zu locken: Seit Januar 2018 stehen rund 18 Millionen Euro bereit, um den besonders belasteten Pädagogen zu höherem Einkommen zu verhelfen. Aber noch ist kein Euro geflossen. Stattdessen treten bei der Umsetzung des Koalitionswillens immer neue Probleme zutage: GEW-Tarifexperte Udo Mertens spricht von „Dilettantismus pur“.

Auf die Fährte führte am Mittwoch Bildungs-Staatssekretär Mark Rackles (SPD) selbst. Sein Parteifreund, der Neuköllner Abgeordnete Joschka Langenbrinck, hatte mittels in einer Anfrage in Erfahrung bringen wollen, wer denn von der Zulage profitiere. Als Antwort lieferte Rackles nicht nur die Liste aller 56 Brennpunktschulen, sondern erläuterte auch, wer warum kein oder erst später Geld erhalten werde. Demnach ist eine Besserstellung der Erzieher an Sekundar- oder Förderschulen „nicht möglich“, weil ihre Entgeltgruppe - in der Regel die 9 - bereits die höchste ist, die es für Erzieher gibt.

Das ist aber nicht alles. Noch verzwickter ist es bei Erziehern der freien Träger: Sie bekommen das Geld nämlich laut Rackles „nicht unmittelbar“, vielmehr prüfen Senat und Verbände noch, in welcher Form die höhere Zahlung erfolgen kann. Aber was bedeutet das? Torsten Wischnewski-Ruschin, zuständiger Fachreferent beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, erläutert, es sei „schwierig“, die höheren Gehälter rückwirkend ab 1. August zu zahlen, wie es für die Lehrer und die Erzieher des Landes gelten soll, denn dann müssten die Träger alle „Lohnsteuer- und Krankenkassenbeiträge neu berechnen“. Er bedauert, dass es 2018 „keine schnellere Lösung gab“. Die nächste Sitzung zu dieser Frage sei noch für Januar anberaumt.

Es soll rückwirkend ab 1. August mehr Geld geben

Die „schnellere Lösung“ scheiterte daran, dass die Koalition monatelang unschlüssig war, wie den Schulen am besten zu helfen sei. Die zwischenzeitlich erwogene Stundenermäßigung für Brennpunktlehrer entfiel als Lösung wegen des Lehrermangels. Als die Koalition daher zur anfangs erwogenen Lehrerzulage zurückkam, mahnten die Erzieher, sie wollten nicht noch mehr abgehängt werden und wurden daher in die Brennpunktregelung aufgenommen. Erst dann wurden die tariflichen Fallstricke klar. Die Fraktion hätte eben früher diese Konsequenzen bedenken müssen, findet Tarifexperte Mertens. Nun habe sie den „Fluch der guten Tat“.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Die Brennpunktzulage geht auf die Initiative der SPD-Fraktion zurück. Deren bildungspolitische Sprecherin Maja Lasic erwartet nun, dass die Probleme gelöst werden. Es sei „selbstverständlich unser politisches Ziel“, dass die Besserstellung für alle rückwirkend greife – auch für die Beschäftigten der freien Träger. Lasic sieht sich zusätzlich mit der Kritik konfrontiert, dass die beschlossene Armutsquote als alleiniges Kriterium für die Brennpunktzulage nicht ausreiche, weil viele schwierige Schulen damit nicht erfasst seien. Sie bleibt aber dabei, dass diese Quote „von allen Messinstrumenten am ehesten geeignet“ sei. Regina Kittler von der Linken meinte, das sei „immerhin ein erster Schritt“. Marianne Burkert-Eulitz (Grüne) erinnerte daran, dass die Regelung ohnehin Ende 2019 evaluiert werden solle: Nichts sei „in Stein gemeißelt“.

70 bis 300 Euro für Erzieher

Wie berichtet, ist das Geld zunächst nur für den Doppelhaushalt 2018/19 bewilligt worden. Dann sollen die Effekte betrachtet werden. Es gilt allerdings als schwierig, den Brennpunktpädagogen das Geld dann wieder wegzunehmen: Für rund 2300 Lehrer macht das 300 Euro monatlich aus, für die noch unbekannte Zahl von Erziehern je nach Entgeltgruppe 70 bis rund 300 Euro, sofern sie zum Kreis der Betroffenen zählen und nicht zu den genannten Beschäftigten an Sekundar- und Förderschulen.

Die GEW wies bereits in der Vergangenheit auf zahlreiche Probleme bei der Umsetzung der Vergünstigungen hin - zum Beispiel drohe der Fall, dass Erzieher nach dem möglichen Auslaufen der Höhergruppierung weniger Geld als jetzt hätten. Das solle aber ausgeschlossen werden, lautet der erklärte Wille der Koalition. Kritisiert wird zudem, dass die Armutsquoten von 2017/18 zugrunde gelegt wurden: Das führt dazu, dass einige Schulen erstmal kein Geld bekommen, obwohl sie im aktuellen Schuljahr die Quote erfüllen.

Zur Anfrage von Joschka Langenbrinck mit der Liste der Schulen, die von der Zulage profitieren, geht es HIER.

Mehr zum Thema Lehrermangel in Berlin SPD-Fraktion fordert Quereinsteiger-Quote an Berlins Schulen

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de