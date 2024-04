Schüler sollen in Klassenräumen bleiben Polizei sichert Schule wegen Alarm in Berlin-Marzahn ab

Die Polizei ist zurzeit in Berlin-Marzahn mit einem Großaufgebot an einer Schule in der Flämingstraße im Einsatz. Darüber berichten mehrere Medien. Ein Sprecher der Polizei bestätigt dem Tagesspiegel den Einsatz.

Demnach wurden die Einsatzkräfte um kurz vor 13 Uhr in die Flämingstraße gerufen, weil es dort eine „verdächtige Beobachtung“ gegeben habe. Schüler und Lehrer sollen in den Klassenräumen bleiben. Zu den genauen Hintergründen liegen noch keine Informationen vor.

Mehr in Kürze.