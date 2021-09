Der Widerstand gegen die geplante Schulgesetzänderung, die Bildungspolitiker des Berliner rot-rot-grünen Senats quasi im Hau-Ruck-Verfahren durchsetzen wollen, wird stärker. Fünf Berliner Schulleitungsverbände bezeichneten am Mittwoch in einem gemeinsamen Positionspapier einige Punkte des Entwurfs, mit dem unter anderem die Kompetenzen des Klassenrats erweitert werden sollen, als „nicht nachvollziehbar oder aus unserer Sicht sehr praxisfern“.

Zu den Verbänden gehören unter anderem die Vereinigung der Berliner ISS Schulleiterinnen und Schulleiter (BISSS) und der Interessensverband Berliner Schulleitungen (IBS).

Einer der Kritikpunkte ist die Absicht der Bildungspolitiker, dass die Schulleitungen einen Teil ihrer Haushaltskompetenz verlieren, indem sie die Schulkonferenz künftig „planmäßig“ über den Etat abstimmen lassen müssen. Bisher galt das nur für die „Grundsätze“ des Haushalts. Aus Sicht der Verbände sei diese Entscheidung „schwer verständlich“. Die Mittel der Personalkostenbudgetierung seien „größtenteils nicht planbar“.

Eine nachvollziehbare Planung – in dem Sinne, wie die Mittel auf die verschiedenen Bereiche der Schule verteilt werden – für die Verwendung der Gelder für Lehr- und Lernmittel und aus dem Verfügungsfonds sei mit Sicherheit sinnvoll, heißt es. „Es ist hoffentlich nicht jede einzelne Buchbestellung gemeint, die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres geplant sein muss.“

Das Paritätsprinzip werde ausgehebelt, heißt es



Wenn weiterhin die Grundsätze der Verteilung der Gelder durch die Schulkonferenz beschlossen würden, ergäbe sich dann „automatisch“ die jährliche Planung der finanziellen Mittel für die einzelnen Bereiche der Schule und könne der Schulkonferenz vorgelegt werden. „Die im Wortlaut für uns unverständliche Änderung in § 77 (1) ist nicht notwendig“, schreiben die Verbände. „Bereits jetzt können Vertreter und Vertreterinnen des ,weiteren’ pädagogischen Personals in die Schulkonferenz gewählt werden.“ Vielmehr wird dadurch das Paritätsprinzip in den Schulkonferenzen ausgehebelt.

Die Fraktionen, die den Gesetzentwurf eingebracht haben, begründen die Änderungen auch mit der pädagogisch gewünschten Stärkung der Klassenräte. Dazu erklären die Verbände: „Eine berlinweite Einführung von Klassenräten muss mit den entsprechenden Ressourcen für die Schulen hinterlegt werden.“

„Praxisferne Regelungen“

Die Regelung, dass die Schulleitung oder die Lehrer auf Wunsch des Klassenrates verpflichtet seien, an seiner Sitzung teilzunehmen, stärke sicherlich eine solche Institution, müsse praktisch aber organisierbar sein. Hier müsse es eine mit Schulpraktikern abgesprochene Regelung geben, die in den Schulen umsetzbar sei, „damit sich – übertrieben formuliert – Lehrkräfte nicht nur in Klassenräten, sondern auch im Unterricht aufhalten können“. Solche praxisfernen Regelungen führten dazu, dass Vorgaben der Politik nicht umgesetzt würden.

Auch die im Gesetzentwurf geforderte so genannte White-List für digitale Lehr- und Lernmitteln führe aus Sicht der Verbände „zu einer völlig unnötigen Bürokratisierung des Software-Einsatzes an Schulen“. Aufwändige Zulassungsverfahren würden notwendig, die momentan durch die Senatsverwaltung nicht leistbar seien. Bildungsverlage nähmen diesen - auch finanziellen – Aufwand vielleicht auf sich, kleinere Anbieter vielleicht nicht. „Solche Verfahren benötigen oft mehrere Monate, das führt zu Zurückhaltung der Schulen beim Einsatz der digitalen Lehr- und Lernmittel“, schreiben die Verbände in ihrer Erklärung, die HIER nachgelesen werden kann..

„Bürokratiemonster“ am Beispiel der Berufsschulen



Am Beispiel der Berufsschulen werde der Aufbau eines „Bürokratiemonsters“ sehr deutlich: „Hier wird für die verschiedenen Berufsfelder eine sehr große Anzahl unterschiedlicher Software eingesetzt, die entsprechend den Anforderungen der Unternehmen angepasst wird und einer ständigen Aktualisierung Bedarf.“ Ansprüche der Politik an eine aus ihrer Sicht notwendige Regulierung würden durch den Einsatz einer Blacklist erfüllt. Von den Schulen werde dies als Eingriff in die Eigenverantwortlichkeit und als fehlendes Vertrauen in ihre Arbeit gesehen.

Die Verbände kritisieren auch stark, dass der Gesetzentwurf sehr kurzfristig und ohne Anhörung der Beteiligten eingebracht wurde. Deshalb fordern sie „eine ausführliche Befassung mit diesen Punkten“. Einige Punkte des Gesetzentwurfs zielten auf eine Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Schulbeteiligten ab. „Dies ist mit Sicherheit ein sinnvoller Prozess, der in einer aus unserer Sicht undemokratischen Form erreicht werden soll.“ Es müsse aber die Zeit vorhanden sein, die Folgen solcher Änderungen zu diskutieren.

"Bitte nicht am grünen Tisch"

Politik benötige Beratung und praktische Expertise. Berufsverbänden, landesweiten schulischen Gremien und Gewerkschaften müssten die Gelegenheit gegeben werden, dazu Stellung zu beziehen. Dann könne die Politik entscheiden. Man könne das Mitbestimmungsrecht in Schulen stärken, „aber bitte nicht am grünen Tisch!“.

Die Schulgesetzänderung war von den rot-rot-grünen Bildungsfachleuten seit über einem Jahr vorbereitet worden - allerdings konnten sie sich in einigen Punkten wie der Privatschulfinanzierung nicht einigen, weshalb sich der Prozess hinzog, bis es für den normalen parlamentarischen Geschäftsgang mitsamt Diskussion im Bildungsausschuss oder gar Anhörungen zu spät war.

Lob und Tadel vom GEW-Landesverband

Die GEW bewertete den Entwurf am Mittwoch "grundsätzlich positiv" und zwar im Hinblick auf andere - und auch schon vorher bekannte - Neuerungen wie die Förderung von Mehrsprachigkeit, die Aufwertung des ganztägigen Lernens und der Jugendsozialarbeit an Schule, die Stärkung der schulischen Gremien sowie die Regelungen zum Datenschutz“, erklärte der Vorsitzende Tom Erdmann.

Aber auch er kritisiert das Verfahren: "Wir hätten uns eine breitere Beteiligung gewünscht", so Erdmann.“ An einigen Stellen entstehe für die Schulen zudem ein enormer Zeitdruck, Vorgaben umzusetzen – wie bei der Erarbeitung von Kinder- und Jugendschutzkonzepten: " Dies hätte vermieden werden können, wenn der Entwurf früher vorgelegen hätte und mehr Menschen aus der Schulpraxis beteiligt worden wären, so Erdmann.

Die Kritikpunkte der Schulleiterverbände, darunter auch die Gruppe der GEW-Schulleitungen, sehe die GEW aber "gelassener": Dass die Schulkonferenz als höchstes Gremium nun über die planmäßige Verteilung der Personal- und Sachmittel entscheiden soll, sei "nicht per se problematisch". Es sei klar, dass es hier weiterhin "eher um grundsätzliche Entscheidungen und nicht um Details gehen kann".

Wichtig sei "natürlich, dass die Schulleitungen handlungsfähig sind“, sagte Erdmann. Auch die Möglichkeit, den Klassen oder Jahrgangsstufen eine Stunde in der Woche einzuräumen, um Konflikte zu klären oder Projekte zu planen, sei für die GEW "kein Grund zur Sorge".