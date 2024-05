Schuss im Görlitzer Park Berliner Polizei nimmt nach Auseinandersetzung zwei Männer fest – eine Person verletzt

Am Sonntagmorgen hat die Berliner Polizei nach mindestens einem Schuss bei einer Auseinandersetzung im Görlitzer Park zwei Verdächtige festgenommen. Das bestätigte ein Beamter des Lagezentrums dem Tagesspiegel. Zuvor berichtete die „B.Z.“, dass Anwohner mehrere Schüsse gehört hätten. Ob es sich dabei um eine Schreckschusswaffe oder eine scharfe Pistole handelte, ist laut Polizei bislang unklar.

Bei der Auseinandersetzung in Berlin-Kreuzberg wurde eine Person verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wurde die Person allerdings nicht angeschossen. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Görlitzer Park gehört in Berlin zu den sogenannten „kriminalitätsbelasteten“ Orten. Das betrifft auch weitere Hotspots wie das Kottbusser Tor, die Warschauer Straße und den Alexanderplatz. Um den ausufernden Drogenhandel und weitere Straftaten in dem Park einzudämmen, will Berlins Regierender Bürgermeister einen Zaun um das Areal errichten.