Silvester naht. Ab dem heutigen Freitag dürfen Böller verkauft werden, dies ist gesetzlich nur an drei Tagen vor Silvester erlaubt. Parallel bereiten sich die großen Krankenhäuser auf Bölleropfer mit Knalltraumata und abgerissenen Fingern vor.

Für die Feierlichkeiten rund ums Brandenburger Tor sind ab heute weitere Straßen gesperrt. Gegen 7 Uhr werden die John-Foster-Dulles-Allee komplett, Scheidemannstraße und Dorotheenstraße auf Abschnitten gesperrt. Nur Busse der BVG dürfen hier noch fahren. Zudem werden am Freitag auch die Straßen im Regierungsviertel für die Aufbauarbeiten gesperrt. Freie Fahrt soll es erst in der Nacht zum 3. Januar geben.

Autofahrer profitieren aber auch von Silvester: In den Innenstadtbezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg werden die Parkscheinautomaten außer Betrieb genommen und mit einem Böllerschutz verschlossen. Dies habe sich in den Vorjahren bewährt, hieß es. Bis zum 3. Januar kann also gratis geparkt werden. Der Einnahmeausfall sei geringer als die Kosten für einen zerstörten Automaten. Ha