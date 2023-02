Schwarz-Grün, R2G, Groko Welche Koalitionen in Berlin jetzt möglich sind – und welche wahrscheinlich

Der klare Sieger des Abends ist die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner. Der hat angekündigt, SPD und Grüne zu Gesprächen einladen zu wollen, möglichst noch diese Woche. Doch auch die SPD hofft noch, das Rote Rathaus halten zu können – eine Fortsetzung der bisherigen rot-grün-roten Koalition wäre möglich. Ein Überblick auf die Chancen und Hürden der denkbaren Konstellationen.

Schwarz-Grün

Vor der Wahl wurde manch führender CDU-Politiker nicht müde, die Vorzüge eines öko-bürgerlichen Bündnisses mit den Grünen zu betonen. Funktioniert das nicht auch wunderbar in Hessen und Baden-Württemberg? Doch die Hürden für ein solches Bündnis sind hoch. Nicht zuletzt, weil die Berliner Grünen so links sind wie sonst nirgendwo in Deutschland.

Im Wahlkampf gingen die beiden Parteien auf große Distanz. Wichtigster Knackpunkt: die Verkehrspolitik. Die Grünen wollen die Verkehrswende voranbringen und dabei dem Auto weniger Platz in der Stadt einräumen, die CDU machte Wahlkampf mit dem Slogan „Berlin ist für alle da. Auch für Autofahrer“.

Die CDU will zudem die Verlängerung der Stadtautobahn A100, die Grünen sind dagegen. „Mit mir wird es keine einseitige Politik gegen das Auto geben und dabei bleibe ich auch“, sagte Wegner am Wahlabend. Weiterer inhaltlicher Streitpunkt: Die Wohnungspolitik. Die Grünen wollen, wenn es möglich ist, ein Enteignungsgesetz erarbeiten. Die CDU hat Enteignungen immer ausgeschlossen.

Grüne-Spitzenkandidatin Jarasch selbst hat immer betont, dass sie die Fortführung der Koalition von SPD, Grünen und Linken bevorzugen würde. Ein schwarz-grünes Bündnis dürfte also nur mit großer Kompromissfreudigkeit beider Seiten zustande kommen.

Was seitens der Grünen dafür sprechen dürfte: In einem Zweierbündnis hätten sie mehr Senatsposten als in einem Dreierbündnis, außerdem würde es mehr Stabilität verheißen. Eine Koalition aus CDU und Grünen käme im Abgeordnetenhaus auf 86 Sitze.

Große Koalition

Auch ein Bündnis aus CDU und SPD ist denkbar. Die Große Koalition käme ebenfalls auf 86 Sitze. Die bisherige Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey (SPD) und die CDU trennt inhaltlich wohl weniger als die eher links geprägte Berliner SPD allgemein und die CDU. Doch schon als Franziska Giffey 2021 mit einem Ampel-Bündnis liebäugelte, wurde sie von ihrer Partei zurückgepfiffen. Giffeys Zukunft ist nach dem schwachen Ergebnis sowieso ungewiss.

Für große Teile der SPD-Basis ist ein Bündnis mit der CDU undenkbar. Große Unterschiede bestehen sowohl bei gesellschaftspolitischen Fragen als auch etwa in der Wohnungspolitik. Hier ist Beschlusslage, dass die SPD ein Enteignungsgesetz erarbeiten will, wenn die entsprechende Expertenkommission das für möglich hält – auch wenn Giffey sich dagegen ausgesprochen hatte.

Innerhalb der SPD hat sich die CDU auch mit ihrer Vornamensabfrage zu den Tätern der Angriffe in der Silvesternacht als Koalitionspartner unmöglich gemacht. Noch auf der SPD-Wahlparty hieß es von einzelnen Parteimitgliedern zu einem Bündnis mit der CDU: Niemals.

Persönlich trennt den mächtigen SPD-Parteivorsitzenden Raed Saleh und CDU-Chef Wegner viel. Das vielleicht wichtigste Argument, das aus SPD-Sicht gegen eine Große Koalition spricht: Auch wenn die SPD weit hinter der CDU liegt, wäre es für sie möglich, als Zweitplatzierte eine eigene Mehrheit hinter sich zu versammeln – und so das Rote Rathaus zu behalten.

Rot-Grün-Rot

Ein „Weiter so“, einfach so? Rein rechnerisch könnten SPD, Grüne und Linke weiterregieren. Sie kommen gemeinsam auf 90 Plätze im Abgeordnetenhaus. Doch der deutliche CDU-Sieg wird als Wille für einen Wechsel interpretiert. Giffey selbst hatte am Wahlabend gesagt, dass das Ergebnis deutlich mache, dass die Berlinerinnen und Berliner nicht zufrieden seien. „Sie wünschen sich etwas anderes“, sagte Giffey. Der SPD-Landesvize Kian Niroomand sprach im „Spiegel“ von einer „einer Zäsur für die SPD“. „Es gab eine deutliche Wechselstimmung. Das können wir nicht ignorieren und einfach so weitermachen.“ Es brauche einen Neuanfang.

Giffey wiederum bekräftigte am Montagmorgen im RBB-Inforadio: „Wenn die SPD in der Lage ist, eine starke Regierung anzuführen, dann ist das für uns ein Punkt, den wir nicht einfach zur Seite schieben können“. Die linke SPD-Parteibasis präferiert eine linke Koalition in jedem Fall.

Die Linken sind sowieso dafür – für sie ist es die einzige Option, in die Regierung zu kommen. Für die Grünen ist es ebenfalls die Wunschkonstellation. Allerdings trieb die Vorsitzende Jarasch den Preis am Tag nach der Wahl direkt in die Höhe: Angesichts des denkbar knappen Wahlergebnisses erwarte sie einen „wirklich partnerschaftlichen“ Umgang, sagte Jarasch.

Was gegen die Fortführung von Rot-Grün-Rot spricht: Der deutliche Wahlsieg der CDU, die den Regierungsauftrag klar bei sich sieht, sowie die deutlichen Verluste der SPD und der geringe Vorsprung vor den Grünen von 105 Stimmen. Was dafür spricht: Der SPD dürfte viel daran gelegen sein, das Rote Rathaus zu halten. Grüne und Linke bevorzugen das linke Bündnis.

Kenia-Koalition

Möglich wäre auch eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Das Bündnis käme gemeinsam auf 120 Sitze im Abgeordnetenhaus, hätte also eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Diese wird für Verfassungsänderungen benötigt, die etwa für eine umfassende Verwaltungsreform gebraucht werden dürften. Bislang haben aber weder CDU, SPD noch Grüne diese Option öffentlich in Erwägung gezogen.

