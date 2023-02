Schwarz-grüne Sondierungen in Berlin Wie der Geheimfavorit zum Außenseiter wurde

Der Vorstoß der SPD Richtung Große Koalition könnte auch das Ende eines möglichen Bündnisses bedeuten, das als eine Art Geheimfavorit nach der Wahl galt. Lange Zeit konnte man sich in Berlin eine Zusammenarbeit der konservativen Berliner CDU und der eher linken Berliner Grünen nicht vorstellen. Doch nach dem 12. Februar setzte sich insbesondere in der CDU eine vielversprechende Lesart durch: der schwarze Stadtrand und die grüne Innenstadt. Eine Koalition aus CDU und Grüne könnte die Stadt wieder „versöhnen“, hieß es.

Kaum Annäherungen

Ganz vom Tisch ist diese Option zwar noch nicht. Nach dem Vorstoß der SPD kann sich Wahlsieger Kai Wegner (CDU) seinen Koalitionspartner gewissermaßen aussuchen. Dennoch dürfte der Weg der CDU zu den Grünen deutlich weiter sein als der zur SPD. Inhaltliche Annäherungen zwischen beiden waren bisher kaum zu vernehmen. Die Gespräche liefen trotz gegenseitiger Sympathien bislang zäh.

Das zweite Sondierungstreffen am vergangenen Freitag endete ohne Fortschritte bei den Streitthemen A100 und Vergesellschaftung. Zwar verfing die Erzählung einer Versöhnung der grünen Innenstadt mit dem schwarzen Stadtrand nach der Wahl recht schnell. Doch was daraus politisch folgt, war auch in den Sondierungen gar nicht so einfach auszubuchstabieren.

13 Tage dauern die Sondierungen bereits an.

In der dritten Runde, die am Dienstagnachmittag begann, sollte es darüber hinaus auch um weitere Knackpunkte, wie etwa Wohnungsneubau und innere Sicherheit, gehen. Die Gespräche, ursprünglich bis 18 Uhr angesetzt, dauerten bei Redaktionsschluss am späten Abend noch an.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich die Erfolgsaussichten für das Bündnis deutlich verschlechtert. Die Signale der SPD Richtung Große Koalition wurden von Stunde zu Stunde deutlicher.

Gleichzeitig kamen sich auch SPD, Grüne und Linke wieder näher. Den gordischen Knoten in der Enteignungsfrage schienen die Parteien am Montag zumindest etwas gelockert zu haben. Die aktuelle Koalition habe diesbezüglich einen „gangbaren Weg“ gefunden, sagte Giffey am Montag. Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer teilte am Dienstagabend mit, dem Landesparteitag die Aufnahme von Koalitionsgesprächen empfohlen zu haben. Nach dem Vorstoß der SPD scheint diese Option jedoch die unwahrscheinlichste.

Sollten CDU und Grüne nicht zusammenfinden, werden die Grünen wohl den Gang in die Opposition antreten müssen. Für sie könnte diese Wiederholungswahl, die mit der Aussicht auf das Amt der Regierenden Bürgermeisterin startete, dann mit in einem Wiederaufleben alter Machtkonflikte enden.

Die Grünen hätten mit ihren zwei Fraktionsvorsitzenden nur noch zwei Spitzenposten zu vergeben. Die beiden aktuellen Vorsitzenden Werner Graf und Silke Gebel werden diese kaum freiwillig räumen. Allerdings müssten wohl auch Plätze für den machtbewussten Finanzsenator Daniel Wesener und nicht zuletzt für Spitzenkandidatin Bettina Jarasch gefunden werden.

Zur Startseite