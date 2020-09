Nach dem ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest sind in Brandenburg mindestens fünf weitere Wildschweine von der Seuche betroffen. Das teilte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag mit. Tests im Landeslabor seien positiv gewesen und würden nun vom nationalen Labor weiter untersucht.

In der Nähe des Fundorts des ersten mit der Afrikanischen Schweinepest infizierten Wildschweins in Brandenburg wurden die Kadaver entdeckt. Erstmals in Deutschland war die Afrikanische Schweinepest vergangene Woche bei einem bei Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße gefundenem toten Wildschwein nachgewiesen worden. Inzwischen wurde ein 12 Kilometer langer mobiler Elektrozaun rund um die Kernzone am Fundort aufgestellt.

Auch in Berlin bereiten sich die Bezirksverwaltungen auf Schweinepest-Fälle vor. Am Samstag wurde bekannt, dass sich mehrere Bezirke zusammengeschlossen und zusätzliches Zaunmaterial geordert haben, um im Ernstfall eine Sperrzone rund um den Fundort zu errichten. (Tsp/dpa)