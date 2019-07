Starkregen, Gewitter und Windböen - in der Nacht zu Sonntag wurden Berlin und Brandenburg von einem schweren Unwetter getroffen. Die Feuerwehr in Berlin musste kurzzeitig den Ausnahmezustand ausrufen. Von 22 Uhr bis kurz nach Mitternacht gab es laut Feuerwehr insgesamt 56 wetterbedingte Einsätze. Dazu zählten umgestürzte Bauteile, Bäume und voll gelaufene Keller, wie ein ein Sprecher mitteilte.

Auch in Brandenburg gab es Gewitterschäden. "Zum Glück kamen nach bisherigen Erkenntnissen wenigstens keine Menschen ums Leben", sagte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz am Sonntagmorgen dem Tagesspiegel. Allein in den südlichen Landkreisen Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald und in der kreisfreien Stadt Cottbus sei die Feuerwehr in der Nacht zu 119 Einsätzen ausgerückt. "Und noch immer sind die Kameraden dabei, umgestürzte Bäume zu bergen oder starke, abgebrochene Äste von den Straßen zu räumen."

Anders als sonst seien die Unwetterschäden über das gesamte Gebiet verteilt, hieß es. Die Folgen waren auch beschädigte Bäume, vollgelaufene Keller und verwüstete Gärten und Grundstücke. Auf vielen Straßen und einigen Bahnlinien kam es zu Behinderungen.

Für heute sagt der Deutsche Wetterdienst keine weiteren Unwetter mehr voraus. Stattdessen setzt sich allmählich ein Hochdruckeinfluss durch. Neben einigen Wolken wird oft auch die Sonne vom Himmel scheinen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 25 bis 28 Grad. Während am Montag noch starke Bewölkung dominiert, dürfte ab Mittwoch wieder sonniges und heißes Sommerwetter zurückkehren.

„Melt!“-Festival muss Programm unterbrechen

Auch außerhalb von Berlin und Brandenburg gab es zahlreiche Unwetter. Diverse Freiluftfeste wurden gestört oder mussten abgesagt werden. In Düsseldorf stellte die Rheinkirmes ihren Betrieb am Samstag stundenlang ein. Starker Regen machte die Besucher des Musik-Events „Parookaville“ in Weeze am Niederrhein nass, doch gingen die Konzerte auf den zehn Bühnen bis zum späten Nachmittag ohne Unterbrechung weiter.

Das „Melt!“-Festival in Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) unterbrach sein Programm für knapp 25.000 Besucher für rund zwei Stunden. Besuchern, deren Unterkünfte beschädigt wurden, bot der Veranstalter Ersatzzelte an. Die Fans wurden während des Unwetters in Shuttle-Busse geschickt. (mit dpa)