Nach einem Angriff auf einen Mann in Neu-Hohenschönhausen am Sonntag, den 29. März, sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen. Nach bisherigen Ermittlungen wurden gegen 01.50 Uhr zwei junge Männer von mindestens drei Tätern auf der Fahrbahn der Zingster Straße in Höhe der Hausnummer Eins zu Boden gebracht und massiv gegen Oberkörper und Kopf getreten.

Die beiden Opfer erlitten dadurch schwere, zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Mit der Veröffentlichung von Bildern und einem Video sucht die Staatsanwaltschaft Berlin und die Ermittler der 1. Mordkommission nach Zeugen. Die Tatverdächtigen werden von der Polizei wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtigter

ca. 25 Jahre alt

etwa 1,75 m groß und schlank

blaue Augen, kurze blonde wellige Haare, helle Haut

bekleidet mit einer Flecktarnjacke, blauer Jeans und roten Turnschuhen

2. Tatverdächtiger

ca. 30 – 35 Jahre alt

ca. 1,70 – 1,75 m groß und stämmig

kurze dunkle Haare

bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, grauen Hose und grauen Turnschuhen

3. Tatverdächtiger

ca. 25 – 30 Jahre alt

etwa 1,80 m groß und schlank

helle Haare, spitze Nase

bekleidet mit schwarzer Winterjacke mit Kapuze, dunkler Adidas- Mütze und dunkler Hose mit weißen Streifen

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei Männer aus Moldawien handeln. Weitere Fotos und ein Video der Tatverdächtigen finden Sie unter diesem Link.