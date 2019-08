In den Abendstunden des 24. Juli 2019 kam es vor einem Wohnhaus in der Potsdamer Straße 179 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der eine Person schwere Verletzungen davontrug – ein 17-Jähriger wurde niedergestochen und durch den Stich am Hals lebensbedrohlich verletzt. Etwa 20 Personen sollen bei dem gewalttätigen Streit beteiligt gewesen sein.

Mit der Veröffentlichung und Verteilung von Plakaten rund um die Potsdamer Straße in Schöneberg erhoffen sich die Ermittler der 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt Hinweise aus der Bevölkerung. In den Abendstunden des 24. Juli 2019 kam es vor einem Wohnhaus in der Potsdamer Straße 179 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der eine Person schwere Verletzungen davontrug.

Die Fragen der 8. Mordkommission:

- Wer hat am Abend des 24. Juli 2019, gegen 20.50 Uhr im Bereich der Potsdamer Straße/Goebenstraße/Steinmetzstraße die Auseinandersetzung, deren Entstehung und/oder deren Fortgang beobachtet?

- Wer kann Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben und hat sich noch nicht mit den Ermittlern in Verbindung gesetzt?

Zeugen werden gebeten, sich mit der 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911888 oder per E-Mail lka118@polizei.berlin.de oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.