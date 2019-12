Am Dienstagvormittag prallte ein Autofahrer in Heiligensee gegen einen Baum. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der 54-Jährige gegen 11:20 Uhr mit einem Kia auf der Straße Alt-Heiligensee. Der Mann kam, aus bisher unbekannten Gründen, von der Fahrbahn ab. Bei dem Zusammenprall wurde er schwerverletzt. Er verstarb in der Nacht zu Mittwoch im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Unfallursache.

In Neukölln soll ein Taxifahrer einen Fußgänger in der Nacht zu Mittwoch angefahren haben. Das meldete die B.Z. am Mittwoch. Der Unfall soll sich an der Ecke Pannierstraße Pflügerstraße ereignet haben. Demnach soll der Fußgänger durch den Aufprall gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und anschließend auf die Straße geschleudert worden sein. Schwerverletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist offenbar noch unklar.

Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Fennpfuhl in Berlin-Lichtenberg wurde ein Fußgänger am Dienstagnachmittag tödlich verletzt. Das teilte die Polizei ebenfalls am Mittwoch mit. Der 74-Jährige überquerte demnach gegen 16:30 Uhr die Landsberger Allee. Dabei wurde er von einem 70-Jährigen Mercedes-Fahrer erfasst. Durch den Zusammenprall wurde der Fußgänger durch die Luft geschleudert und prallte auf die Fahrbahn. Er starb noch am Unfallort. Der Mercedesfahrer stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit noch die genaue Unfallursache. (dpa, lro)