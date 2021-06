Im vergangenen Jahr soll ein 25-jähriger Mann drei Obdachlose am Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg überfahren haben – stark alkoholisiert und ohne Führerschein. Nun hat die Staatsanwaltschaft ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung, vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeklagt.

Am 26. Juli 2020 soll der damals 24-Jährige unter Alkoholeinfluss über die Joachimsthaler Straße in Richtung Hardenbergplatz gefahren sein. An der Kreuzung zur Hardenbergstraße sei er trotz roter Ampel abgebogen, verlor wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf den Gehweg.

Dabei soll er zwei am Boden liegende Obdachlose überfahren haben. Ein weiterer Mann im Rollstuhl sei durch den Aufprall aus seinem Rollstuhl geschleudert und daraufhin ebenfalls von dem 24-Jährigen überfahren worden sein.

Die Männer erlitten schwere Verletzungen - zwei von ihnen wurden anschließend wegen Wirbelfrakturen behandelt und einem Mann musste ein Bein amputiert werden.

Zudem wurden bei dem Unfall drei Passanten leicht verletzt. Sie erlitten Prellungen und Schürfwunden. Nun wird gegen den Unfallfahrer Anklage vor dem Amtsgericht Tiergarten erhoben.