Am Freitagnachmittag sind auf der Potsdamer Straße in Schöneberg ein Polizeiwagen und ein Radfahrer kollidiert. Laut einem Polizeisprecher kam es um 14.38 Uhr zwischen Kleistpark und Pallasstraße zu dem Unfall.

Das Polizeiauto soll mit Martinshorn und Blaulicht im Einsatz gewesen sein, als es mit dem männlichen Radfahrer zusammenstieß. Der Radfahrer stürzte nach Tagesspiegel-Informationen auf Motorhaube und Frontscheibe des Einsatzwagens. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht – Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Die Busse M48, M85, 106, 187 und 204 der BVG mussten am Nachmittag umgeleitet werden. Wie genau es zu dem Unfall kam, war am Abend noch nicht bekannt.

Bei einem weiteren Unfall in Reinickendorf wurde am Nachmittag eine Radfahrerin getötet. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es in der Nähe des Paracelsusbades im Bereich Lindauer Allee zu dem Unglück kam. Weitere Details waren am Abend nicht bekannt.

Damit sind in diesem Jahr bislang 39 Menschen im Berliner Straßenverkehr gestorben. Darunter waren 14 Fußgänger, 13 Radfahrer, sieben Motorradfahrer und zwei Autofahrer. Im gesamten vergangenen Jahr waren 40 Menschen Opfer von Verkehrsunfällen geworden.

Mindestens dreimal waren in diesem Jahr Einsatzwagen der Berliner Polizei an Verkehrsunfällen mit Verletzten beteiligt. Im Februar hatte ein Polizeiwagen im Einsatz einen Fußgänger in Charlottenburg erfasst und getötet, wenige Wochen später hatte ein ziviles Fahrzeug der Polizei eine Frau gerammt. Sie starb ebenfalls.