Ein Leiterwagen der Berliner Feuerwehr. Foto: imago/Seeliger

Im Prenzlauer Berg ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall auf der Wisbyer Straße gekommen. Wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte, sind mehrere Personen verletzt. Eine Person wurde von der Straßenbahn überrollt und verstarb noch am Unfallort, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Feuerwehr sei seit 13.30 Uhr mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ereignete sich der Unfall auf Höhe Neumannstraße/Stahlheimer Straße. Die Straße ist aktuell in Richtung Ostseestraße zwischen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee gesperrt, auch die M13 verkehrt nicht zwischen Stahlheimer Straße/Wisbyer Straße und Björnsonstraße.

Näheres ist noch nicht bekannt. Laut "Morgenpost" handelt es sich bei der toten Person um einen Radfahrer oder eine Radfahrerin. Tsp