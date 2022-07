In Marzahn ist eine Frau am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit einer Tram tödlich verletzt worden. Aus bislang unbekannten Gründen soll die 81-Jährige gegen 17.45 Uhr auf dem Bahnsteig der Tramhaltestelle S-Bahnhof Springpfuhl in der Allee der Kosmonauten gestürzt sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dabei geriet sie zwischen ein Treppengeländer einer Unterführung und eine abfahrende Straßenbahn. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Ehemann der Frau sowie der Triebwagenführer wurden durch Rettungskräfte versorgt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war der Tramverkehr bis etwa 20 Uhr unterbrochen.

Es handelt sich um die erste Person, die in diesem Jahr bei einem Unfall mit der Tram getötet wurde. Bis Ende März gab es allerdings 34 Verletzte, darunter neun Schwerverletzte durch Unfälle mit der Tram.

Im vergangenen Jahr sind vier Menschen nach Unfällen mit der Straßenbahn in Berlin gestorben. 2020 kamen bei solchen Vorfällen zwei Menschen ums Leben. 133 Personen verletzten sich 2021 nach 101 Personen 2020.

Auch im Busververkehr der BVG haben sich im vergangenen Jahr mehr Menschen verletzt als noch 2020. Die Zahl der Unfallopfer im Busverkehr stieg von 494 auf 543. Der Großteil davon verletzte sich mit 490 Personen nur leicht. Ums Leben kam anders als 2020 niemand.