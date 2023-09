Schwerer Unfall in Berlin-Reinickendorf 28-jähriger Fußgänger von Autofahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Berlin-Reinickendorf von einem Autofahrer angefahren und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in der Treuenbrietzener Straße im Märkischen Viertel, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 20-jährige Autofahrer gegen 21 Uhr zwischen zwei Linienbussen hindurch, die an gegenüberliegenden Haltestellen standen. Dabei habe er den Fußgänger angefahren, der die Fahrbahn überquerte.

Der 28-Jährige wurde laut Polizei mehrere Meter durch die Luft geschleudert und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Im Krankenhaus wurde er notoperiert und intensivmedizinisch versorgt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Laut einem Bericht der „B.Z.“ soll es sich bei dem Auto um ein Fahrzeug eines Carsharing-Anbieters gehandelt haben. Der Fahrer habe einen Schock erlitten, hieß es. Die Polizei äußerte sich dazu zunächst nicht. (dpa, Tsp)