Schwerer Unfall in Berlin-Reinickendorf : Fußgänger von Carsharing-Auto angefahren – lebensbedrohlich verletzt

Der Fahrer eines Carsharing-Wagens fuhr am Dienstagabend im Märkischen Viertel einen Passanten an. Er befindet sich in Lebensgefahr. Der Autofahrer erlitt einen Schock.