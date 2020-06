Eine 60-Jährige ist am Montagnachmittag auf dem Brunsbütteler Damm von einem Tanklastwagen angefahren und von der ersten Achse überrollt worden. Nach Polizeiangaben hatte die Radfahrerin grün. Ob der fünfachsige Tankzug die rote Ampel ignoriert hat oder bereits bei grünem Licht auf die Kreuzung gerollt war, ist unklar. Nach Polizeiangaben floss der Verkehr auf dem Brunsbütteler Damm zu dem Zeitpunkt "zäh". Der Unfall geschah auf dem Brunsbütteler Damm Höhe Nauener Straße. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren war auf dieser Kreuzung der siebenjährige Constantin von einem nach rechts abbiegenden Lastwagen getötet worden. Vor den Augen seiner Mutter war der Junge am 13. Juni 2018 auf dem Weg zur Schule bei grüner Ampel von einem nach rechts abbiegenden Lkw überfahren worden. Die Eltern des Jungen kämpfen seitdem um mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Am Montag wollte die Radfahrerin den Brunsbütteler Damm in die andere Richtung überqueren als damals Constantin. Sie fuhr gegen 15.30 Uhr aus Westen kommend auf dem Radweg des stark befahrenen Brunsbütteler Damms. Um nach Norden in die Nauener Straße einzubiegen benutzte sie wie vorgeschrieben die gemeinsame Fußgänger- und Radfahrer-Ampel. Der Überweg ist auf der Fahrbahn rot markiert, um Autofahrer aufmerksam zu machen. Die 60-Jährige hatte grünes Licht, schilderten Zeugen der Polizei vor Ort. Der Lkw wollte auf dem Brunsbütteler Damm Richtung Altstadt Spandau weiter. " Die Seniorin stürzte mit ihrem Fahrrad auf die Straße und wurde von der Zugmaschine des Tanklastzuges überrollt. Dabei erlitt sie schwere Beckenverletzungen, die eine Notoperation mit anschließendem stationären Verbleib in einem Krankenhaus erforderlich machte", heißt es in der Meldung der Polizei. Beide, die Frau und der 43-jährige Lkw-Fahrer stammen aus dem Bezirk, dürften also die Kreuzung gekannt haben. Der 43-Jährige ist laut Polizei der Unfallverursacher.