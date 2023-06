Schwerer Unfall mit 18-Tonner LKW-Fahrer fährt Fußgängerin in Berlin-Gesundbrunnen an

In Berlin-Gesundbrunnen hat der Fahrer eines 18-Tonners eine Fußgängerin angefahren Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Dienstagvormittag an der Kreuzung Behmstraße/Badstraße nahe dem Bahnhof Gesundbrunnen.

Dort wollte der Fahrer eines am rechten Fahrbandrand geparkten LKW zurück auf die Fahrbahn. Dabei fuhr er mit dem linken Vorderreifen die Fußgängerin an, die von der linken Straßenseite die Fahrbahn überquerte.

Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Polizei waren mit Einsatzkräften vor Ort. Unter Notarztbegleitung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Behmstraße ist zwischen Badstraße und Jülicherstraße aufgrund des Einsatzes gesperrt.