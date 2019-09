Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Toten in Berlin-Mitte hat am Freitagabend einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. An der Ecke von Invaliden- und Ackerstraße ist nach Angaben der Feuerwehr ein Auto mit zwei Insassen auf einen Gehweg gerast und hat dabei mehrere Fußgänger angefahren. Wie der Tagesspiegel erfuhr, sind dabei drei Menschen getötet worden, darunter soll auch ein Baby sein. Eine vierte Person soll reanimiert worden sein.

Der Unfall hat sich gegen 19 Uhr ereignet. Mehrere Passanten sollen Zeugen des Unfalls geworden sein und werden psychologisch betreut. Die Feuerwehr berichtet von zwei weiteren Verletzten.

Die Invalidenstraße ist zwischen Ackerstraße und Brunnenstraße in beiden Richtungen gesperrt. Ortskundige sollen das Gebiet weiträumig umfahren.

Die Polizei rief nach Tagesspiegel-Informationen vorsorglich eine Sicherheitsstufe aus. Das ist bei einem solchen Szenario ein Routine-Vorgang. Zunächst wurde deshalb geprüft, ob der Vorfall auch einen terroristischen Hintergrund haben könnte. Später wurde jedoch intern Entwarnung gegeben, die Bereitschaft für zusätzliche Kräfte aufgehoben. Aktuell wird der Vorgang als schwerer Verkehrsunfall behandelt. Bei den Sicherheitsbehörden herrschte nach Tagesspiegel-Informationen höchste Anspannung. (Tsp)