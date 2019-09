Ein schwerer Verkehrsunfall in Berlin-Mitte hat am Freitagabend einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. An der Ecke von Invaliden- und Ackerstraße soll es nach Tagesspiegel-Informationen einen Unfall mit einem Auto und Fußgängern gegeben haben. Demnach sind auch Personen zu Schaden gekommen. Die Gegend ist weiträumig abgesperrt. (Tsp)

Mehr in Kürze.