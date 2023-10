Schwerer Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf Senioren-Ehepaar auf Zebrastreifen überfahren

Eine 77-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehemann sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer habe demnach die beiden Passanten am Samstagabend übersehen, als diese einen Zebrastreifen überquerten, und sie mit seinem Wagen überfahren, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen.

Laut Polizeimeldung ereignete sich der Unfall gegen 19.50 Uhr, als der Fahrer die Altentreptower Straße in Richtung Blumenberger Damm befuhr. Dort überfuhr er, aus bislang ungeklärter Ursache, den Zebrastreifen in Höhe des S- und U-Bahnhofes Wuhletal und erfasste das Ehepaar, das in einer größeren Personengruppe unterwegs war.

Wie auf Fotos zu erkennen ist, barst durch den Aufprall die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Senior:innen mit schweren Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich in ein Krankenhaus, wo beide stationär versorgt wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wie die Feuerwehr auf der Plattform X, vormals Twitter, mitteilte, wurde eine weitere Person leicht verletzt und noch vor Ort behandelt. Ein Seelsorger betreute vier Menschen, die den Unfall gesehen hatten. (dpa)